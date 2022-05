Arneson scoret hattrick mot Forus og Gausel 2

Are Bjørkum Arneson ledet an med tre av målene i 6-0-seieren over Forus og Gausel 2 i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 2 tirsdag. Madla 4 har vunnet alle sine kamper hittil i år.

