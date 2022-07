Jakob Ingebrigtsen spring for VM-gull i natt

04.30 spring den olympiske meisteren frå Sandnes om sitt aller første VM-gull.

Kan Jakob Ingebrigtsen springe inn til karrierens første VM-gull? Svaret får vi 04.30 natt til onsdag.

Mari Sollid Eide Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

EUGENE, USA (Aftenbladet): Snart eitt år har gått sidan Jakob Ingebrigtsen klarte det «umoglege» og tok OL-gull i Tokyo. Heilt sidan han kryssa mållinja som olympisk meister har han hatt neste meisterskap i hovudet: VM i Eugene.

No er dagen her. I natt 04.30 norsk tid spring Jakob Ingebrigtsen for sitt aller første VM-gull i finalen på 1500 meter.

I finalen møter han mellom anna regjerande verdsmeister Timothy Cheruiyot frå Kenya og mannen med årsbeste i verda, Abel Kipsang, også han frå Kenya. Jakobs overmann frå VM innandørs i Beograd, Samuel Tefera, rauk ut i semifinalen. Det samme gjorde medaljekandidat Oliver Hoare.

Desse møter Jakob i finalen:

Michal Rozmys (Polen)

Jake Wightman (Storbritannia)

Mohamed Katir (Spania)

Abel Kipsang (Kenya)

Teddese Lemi (Etiopia)

Stewart McSweyn (Australia)

Joshua Thompson (USA)

Ingnacio Fontes (Spania)

Josh Kerr (Storbritannia)

Mario Garcia (Spania)

Timothy Cheruiyot (Kenya)