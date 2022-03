Jakob Ingebrigtsen kjøpte hus til åtte millioner

Jakob Ingebrigtsen har investert i en ny eiendom hjemme i Sandnes. Friidrettsstjernen har fått tilslaget på en enebolig til åtte millioner kroner.

Jakob Ingebrigtsen på pallen etter 1500-meteren under Innendørs-VM i Beograd. Foto: Nikola Krstic / NTB

Ifølge lokalavisen Sandnesposten fremgår huskjøpet av den offentlige oversikten over eierskifter i byen.

Huset mellomdistanseløperen nå har kjøpt, skal være på rundt 250 kvadratmeter med fire soverom, flere stuer og dobbeltgarasje. Det skal være oppført i 1971 og ha hatt en prisantydning på 9,2 millioner.

Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson flyttet nylig inn i en ny leilighet i Sandnes.

Tidigere mandag ble det kjent at friidrettsstjernen har testet positivt for koronaviruset. Den positive testen ble avgitt dagen etter at 21-åringen løp inn til sølv på 1500-meteren under innendørs-VM i Beograd.