Derfor sier Verstappen nei til Netflix-suksessen

Regjerende Formel 1-mester Max Verstappen (24) sa forrige sesong nei til å være med i årets utgave av Netflix-serien «Drive to Survive». Foran årets andre Grand Prix-runde i Saudi-Arabia røper han årsaken.

KLAR FOR REVANSJ: Max Verstappen (24) på plass i Jeddah på Corniche Circuit. Forrige helg gikk det ad undas for den regjerende Formel 1-mesteren fra Nederland.

– Du som person, du prøver å bygge et varemerke, bare ved å være meg selv, uttaler nederlenderen – sitert av nyhetsbyrået Ap (Associated Press).

– Men så kan en serie som det fremstille deg fullstendig forskjellig, bare fordi de vil ha det slik. Jeg synes det er feil, og jeg foretrekker ikke å være en del av det, tilføyer og forklarer Verstappen.

Han vant Grand Prix-serien i Formel 1 sammenlagt for Red Bull etter en høydramatisk og kontroversiell siste runde i finaleløpet i Abu Dhabi i desember i fjor.

I denne sesongens første løp gikk det imidlertid helt galt for Max Verstappen og Red Bull. Han måtte bryte tre runder før slutt på grunn av motorproblemer i Bahrain Grand Prix sist helg og endte på 19. plass. Ferraris Charles Leclerc (24) vant foran stallkamerat Carlos Sainz og Lewis Hamilton i Mercedes.

Red Bulls Sergio Perez gikk også på en motorsmell, under siste runde – og snurret fra det som så ut til å kunne blitt en pallplass.

I intervjuet med Ap foran Saudi-Arabias Grand Prix avviser Verstappen spekulasjoner om at nedturen i Bahrain hadde gjort ham rasende. Han var imidlertid opptatt av å begrunne sin «no show» i «Drive to Survive»-sesongen som strømmetjenesten publiserte for noen uker siden. Den tar for seg 2021-sesongen, altså uten verdensmester Verstappens medvirkning.

– Ikke alle, men ganske mange ting er feil. Folk får feil oppfatning av en spesiell person og hvordan de egentlig er. De vet det ikke, fordi de er nye tilhengere av sporten og de ser bare på serien. Jeg kommer ikke til å forandre mening, sier Max Verstappen.

På spørsmål om hvordan folk flest – og nye Formel 1- fans – skal bli kjent med Max Verstappen, «sønn av tidligere Formel 1-fører Jos Verstappen», svarer han at det er bedre å møte ham personlig. Nærmest på tomannshånd.

– Alt det du sier er vanskelig å forklare, sier han – etter alt å dømme med tanke på uttalelser og utbrudd slik de fremkommer i «Drive to Survive».

– Det er bedre å vise det, slik du bare får finne ut av det, tilføyer Verstappen med hensyn til spørsmålet «hvem skjuler seg bak hjelmen?»

Han gir uttrykk for at han misliker overdrevne rivaliseringer og han vil ikke blir trukket inn i en «konstruert» feide med Charles Leclerc (24) når han nå skal forsvare sin mestertittel.

Monegask Leclerc er 16 dager yngre enn Verstappen. De to begynte å konkurrere mot hverandre på fire hjul som 12-åringer, og hadde angivelig et betent forhold i tenårene. Nederlenderen hevder at de senere er kommet godt over ens. Han tilbakeviser opplysninger om at Leclerc aldri har tilgitt Verstappen en «hendelse» under Styrian Grand Prix i Østerrike for tre år siden.

– Jeg snakker aldri om dette med andre førere. Jeg mener; det skjer. Jeg har også mistet «seirer». Det er ikke verdens undergang. Du går videre. Jeg synes at Charles (Leclerc) er en av de meste talentfulle førerne i Formel 1, og han kommer til å vinne mange flere løp, sier Max Verstappen.

– Vi er gode konkurrenter og vi liker racing. Jeg tror dere så det da vi kjempet hardt og alt var i orden, sier han med tanke på at det forrige runde gikk galt til slutt – for ham.