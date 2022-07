Phillips gleder seg til å spille med Haaland: – En fantastisk spiller

Kalvin Phillips signerte mandag for Manchester City og forteller i et intervju at han ser fram til samarbeidet med målmaskinen Erling Braut Haaland.

Kalvin Phillips signerte mandag for Manchester City og forteller i et intervju med klubben at han ser fram til å samarbeide med den norske måltyven. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

– Han er en fantastisk spiller. Målsnittet hans taler for seg selv, og avslutningene hans er utrolige, sier Phillips til klubbens hjemmeside.

Manchester City har forsterket seg godt denne sommeren og har hentet tre spillere allerede. I tillegg til Phillips (500 millioner kroner) og Haaland (619 millioner), har også keeper Stefan Ortega (61,54 millioner) signert for klubben.

– Jeg tror han kommer til å komme inn i ligaen og fortsette akkurat der han avsluttet med Dortmund. Forhåpentligvis scorer han noen mål for oss tidlig i sesongen, og så flyr han videre derfra, fortsetter nysigneringen om den norske kraftspissen.

Phillips har også hørt gode ord om Haaland utenfor banen. Blant annet fra en tidligere Haaland-kamerat i Borussia Dortmund.

– Jude Bellingham har fortalt meg mye om ham, og sier han er en hyggelig gutt.

Haaland scoret i alt 83 mål på 87 kamper for den tyske klubben før overgangen til Premier League og City.