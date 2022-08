Ydmyket av nedrykksrival: –Totalt uakseptabelt

Staal hadde et håp om å klatre ut av nedrykkssonen. I stedet ble de totalt overkjørt av tabellnabo Ullern.

Staal-trener Vegard Oftedal var langt fra fornøyd med hva laget hans presterte.

Gabriel Økland Retallack

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ullern – Staal Jørpeland 8–0

Ullern, Oslo: – De var bedre enn oss på absolutt alt. Prestasjonen vår var totalt uakseptabel , sier en skuffet Vegard Oftedal etter lørdagens 8–0-tap.

Staal-treneren var offensiv i forkant av kampen, men den begredelige formen fra før sommerpausen fortsatte borte mot Ullern.

Det ble strandbuenes fjerde kamp på rad hvor de har sluppet inn fire eller flere mål. Totalt har de 22 baklengs i samme periode.

– Troppen skal være god nok til å prestere på dette nivået, men vi er ikke jevne nok. Det er vårt ansvar som trenere å gjøre noe med, sier Oftedal.

Hvem skal score?

Selv om Ullern ligger utsatt til på tabellen, så har de et angrepsvåpen uten like i spissen Jens Bonde Aslaksrud.

Med sitt hattrick mot Staal tok han over som divisjonens toppscorer.

Viktige Ørjan Bjørlo er ferdig i Staal.

Staal derimot stilte til start uten flere viktige offensive spillere.

I tillegg til Ørjan Bjørlo – som har flyttet til Trondheim for å studere – så var spissene Daniel Ciach og Even Østensen utilgjengelige. Den trioen har stått for to tredjedeler av Staals mål denne sesongen.

Nedrykkskamp

På forhånd lå Staal bare tre poeng bak Ullern på trygg grunn, og hadde i tillegg én kamp i bakhånd. Nå er luken opp til trygg grunn seks poeng.

– Er det realistisk å unngå nedrykk etter et slikt tap mot en direkte rival?

– Dette var en viktig kamp, men det er fortsatt mange poeng å kjempe om, svarer Oftedal.

Kampfakta

Ullern - Staal Jørpeland 8–0 (4–0)

2. div. avd. 1, 15. serierunde

Ullern kunstgress

Mål: 1–0 Jens Bonde Aslaksrud (16.), 2–0 Dreni Ademaj (18.), 3–0 Jens Bonde Aslaksrud (26.), 4–0 Lars Følstad (41.), 5–0 Ismar Dizdar (53.), 6–0 Magnus Fosen (74.), 7–0 Jens Bonde Aslaksrud (78.), 8–0 Bendik Evensen (90.)

Dommer: André Jørgen Brikedal, Djerv 1919

Gule kort: Harold Mufuncol og Håkon Øverby, Ullern.

Staal Jørpeland (4–3–3): Rafal Zygmunt Dobrolinski – Vidar Harestad, Daniel Pollen, Jasmin Bogdanovic (Kristoffer Ramsland fra 46., Tristan Oftedal fra 74.), Sivert Seljeskog (Espen Helland fra 68.) – Georg André Danielsen, Sigve Kleppa Christensen (Teo Strand fra 74.) , Mats Gresvik Lunde – Cairo Nascimento Lima (Reino Rantasalo fra 46.), Aleksander Hjelmervik Hinna, Jonas Antonio Halsne