Cristiano Ronaldo slår tilbake mot «Gullballen-redaktør»: – Uakseptabelt

Cristiano Ronaldo ble sitert på at hans eneste ambisjon var å avslutte karrieren med flere Gullballen-priser enn Lionel Messi. Det får Manchester United-stjernen til å se rødt.

DE MESTVINNENDE: Cristiano Ronaldo (t.v.) har vunnet Gullballen fem ganger. Lionel Messi har vunnet den seks ganger, og er blant favorittene til å vinne for syvende gang mandag kveld.

– Pascal Ferré løy. Han brukte navnet mitt til å promotere seg selv og til å promotere magasinet han jobber for, skriver Cristiano Ronaldo i et lengre Instagram-innlegg mandag kveld.

Der slår han knallhardt tilbake mot redaktøren for France Football – som står bak Ballon d’Or-kåringen – Pascal Ferré.

I RONALDOS UNÅDE: Pascal Ferré.

Ronaldo er rasende over at Ferré i et intervju med New York Times, uttalte at Cristiano Ronaldo sa til ham – i fortrolighet – at hans eneste ambisjon var å avslutte karrieren med flere Gullballen-priser enn Lionel Messi.

– Det kan være at rivaleriet mellom Messi og Ronaldo handler om hvem som kan vinne prisen (Ballon d’Or) flest ganger for å avgjøre hvem som er størst. Ronaldo har bare ett mål: Å legge opp med flere Ballon d’Or-titler enn Messi. Og det vet jeg fordi han sa det til meg, har Ferré sagt til New York Times.

Ronaldo har fem, mens Lionel Messi har vunnet seks ganger.

Argentineren er storfavoritt til å vinne for syvende gang mandag kveld.

– Det er uakseptabelt at personen som er ansvarlig for en slik prestisjefull kåring kan lyve på en slik måte, med totalt manglende respekt for en person som alltid har respektert France Fotball og Ballon d'Or, skriver Ronaldo i innlegget.

Mandag kveld deles Gullballen-prisen ut for første gang på to år. Fjorårets pris ble avlyst på grunn av coronapandemien og det France Football kalte «manglende grunnlag».

Cristiano Ronaldo er ikke til stede under mandagens prisutdeling i Paris. Ferré har uttalt at grunnen til at den portugisiske stjernen glimrer med sitt fravær skyldes en karantene, noe Ronaldo ikke kjenner seg igjen i.

– Han løy igjen i dag, ved å rettferdiggjøre mitt fravær fra gallaen med en karantene som ikke eksisterer.

– Jeg ønsker alltid å gratulere de som vinner, med sportsånd og fair play som har vært med meg hele karrieren.

Ronaldo forklarer avslutningsvis hva som faktisk er hans ambisjoner.

– Min største ambisjon er å vinne titler for klubben og landet jeg representerer. Min største ambisjon er å være et godt eksempel for alle de som vil bli eller allerede er profesjonelle fotballspillere. Min største ambisjon er å etterlate mitt navn skrevet med gullskrift i fotballhistorien.

I et intervju med Piers Morgan i 2020 ble Ronaldo spurt om sine ambisjoner for karrieren og hvilken rekord han aller helst ville ta.

– Gullballer, for eksempel. Å ha flest Gullballer i historien. Det ville jeg elsket, og jeg synes jeg fortjener det. Messi er en fantastisk fyr, en fantastisk spiller. Men jeg vil ha seks, syv eller åtte. Flere enn ham, sier Ronaldo i det intervjuet, riktignok uten å si at dette er hans «eneste ambisjon».