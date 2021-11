Direkte: Villarreal - Manchester United

VAR-sjekk - var det hands? Nei, men corner for hjemmelaget.

VAR-sjekk - var det hands? Nei, men corner for hjemmelaget.

Villareal liker seg på venstre kant, og avslutter fra høyre ved Yeremy. I nettveggen til venstre for De Gea.

Villareal liker seg på venstre kant, og avslutter fra høyre ved Yeremy. I nettveggen til venstre for De Gea.

Så vidt United-keeper De Gea får venstre hånd på den ballen. Egentlig en stor målsjanse for hjemmelaget. Presis avslutning fra Gomez Bardonado.

Så vidt United-keeper De Gea får venstre hånd på den ballen. Egentlig en stor målsjanse for hjemmelaget. Presis avslutning fra Gomez Bardonado.

Nå byttes den ikke fungerende - med en som fungerer, på høyre og venstre overarm til dommeren (Felix Brych fra Tyskland). Nei, han går hvileløst langs linja, med senderen i høyre hånd. Mange mener jo at VAR ikke fungerer, og nå dommerkommunikasjonssystemet, liksom. Skjer'a?

Nå byttes den ikke fungerende - med en som fungerer, på høyre og venstre overarm til dommeren (Felix Brych fra Tyskland). Nei, han går hvileløst langs linja, med senderen i høyre hånd. Mange mener jo at VAR ikke fungerer, og nå dommerkommunikasjonssystemet, liksom. Skjer'a?

Olé, Olé, Olé gjaller fra tribunene. Antakelig myntet på legenden som ikke lenger er med, nemlig Ole Gunnar Solskjær. He never dies. Åpenbart.

Olé, Olé, Olé gjaller fra tribunene. Antakelig myntet på legenden som ikke lenger er med, nemlig Ole Gunnar Solskjær. He never dies. Åpenbart.

DEL