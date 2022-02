– Alt jeg vil er at folk skal kunne prøve noe annet enn fotball

Anthony Durham i midten under en av treningene til Lura Bulls.

Anthony Durham har de siste to årene reist rundt i fylket for å fortelle om amerikansk fotball. Hans store drøm er at idretten skal bli en like stor del av Rogaland som fotball og håndball er.

