Fiesta med håndballgutta: Tok livet av Spania-spøkelset

BRATISLAVA (VG) (Spania-Norge 23–27) Spania-tapene har ridd Norge som en mare. Nå er det slutt. Håndballgutta tok et kvantesprang og påførte den dobbelte europamesteren det første tapet på 18 EM-kamper.

Sander Sagosen & co. har blitt minnet på sin mest irriterende statistikk jevnt og trutt. Det er nå snart 25 år siden Roger Kjendalen i sin nest siste landskamp scoret 10 mål da spanjolene ble slått i Gjøvik. Ifølge NTB har det gått 1260 uker og 8824 dager uten norsk seier.

Men nå fikk Norge revansje både for OL-tapet i Tokyo og VM-fadesen mot spanjolene i Kairo for ett år siden.

Det var et kvantesprang for herrelandslaget og en fiesta for alle som så på. Norges forvandling fra de innledende rundene og til hovedrunden er nærmest sensasjonell.

Men avansementet til EM-semifinalen er ikke klart:

Om Norge vinner mot Sverige, vinner de gruppen.

Om Norge og Sverige spiller uavgjort, går Norge videre grunnet bedre målforskjell enn Sverige.

Om Norge taper, er de avhengig av hjelp fra Polen (som møter Spania) for å gå videre.

Sebastian Barthold scoret på seks av syv forsøk og ble toppscorer.

– Det var ganske fantastisk. Vi kriger på og kriger på. Det er en skikkelig lagseier, sier Barthold i et TV 3-intervju.

– Vi sa før matchen at vi skal vise hvor sultne vi er. Og jeg synes vi tar en fortjent seier, fortsetter Barthold, som er nybakt pappa.

– Det har vært tøft. Jeg savner henne, sier han om sin datter.

Det begynte med et par spanske scoringer. Men det var bare oppvarming. Sander Sagosen (2), Magnus Gullerud (2) og Harald Reinkind sørget for kampens neste scoringer.

5–0 i løpet av fem minutter og 23 sekunder ga Norge et initiativ de holdt til pauseledelse 14–11. Igjen kom kantsvogerne Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen i fokus med til sammen seks scoringer de fordelte mellom seg.

Bjørnsen leverte den fineste – en flyger fra kanten – etter en pasning fra Sander Øverjordet som oste av årgangsvin fra Riocha.

Alt var ikke perfekt. Men Torbjørn Bergerud fikk opp noen redninger bak et mektig norsk forsvarsspill der Magnus Gullerud og Christian O’Sullivan først gjorde grovjobben i midtforsvaret før Vetle Eck Aga og Petter Øverby tok over som defensive toreadorer.

– Stor omgang i forsvar. Stor omgang av Norge, fastslo TV3-ekspert Joachim Boldsen halvveis.

Christian Berge fortsatte sin nye linje med å kjøre Sander Øverjordet, Erik Toft og Kent Robin Tønnesen i bakspillerrekka fra start i 2. omgang. Toft hadde ikke helt den samme dagen mot Gonzalo Pérez de Vargas som mot Tyskland-keeper Johannes Bitter fredag, men justerte snart skuddarmen.

Tønnesen og Vetle Eck Aga begge ble utvist i løpet av 15 sekunder. Men tre scoringer av Øverjordet (2), Toft (2) og Barthold gjorde at Norge holdt kontrollen til tross for at spanjolene la ut forsvaret i en langt mer offensiv og aggressiv variant.

Kampen nærmet seg jevn da Kristian Sæverås kom inn og reddet to baller. Det ga ny næring til tøffe norske taklinger i hokeyareanen Ondrej Nepela. Sander Sagosen kom inn igjen på banen og tok tunge tak defensivt sammen med Gullerud, Eck Aga og Reinkind.

Kvarteret før slutt var ledelsen 22–19.

– Vær lojal nå, meldte Christian Berge i en «time out» og la til «stress dem». Han fikk umiddelbart svar av Sebastian Barthold lurte ballen inn bak Barcelona-keeper Perez de Vargas etter en hammer fra Toft i stolpen.

Vetle Eck Aga angrep de spanske stjernene med dødsforakt i forsvarsspillet og presset Spania-trener Jordi Ribera til et aldri så lite krisemøte ut på det blå EM-gulvet.

De siste 10 minuttene ble en ren fiesta. Vetle Eck Agas tredje utvisning og røde kort ble tatt med et smil.

VG-børsen

Torbjørn Bergerud 5

5 redninger/20 skudd

Kristian Sæverås 8

6 redninger/11 skudd

Vetle Eck Aga 7

0 skudd

Sander Sagosen 6

4 mål/6 skudd - 1 feil

Sebastian Barthold 7

6 mål/7 skudd

Sander Øverjordet 6

2 mål/3 skudd

Petter Øverby 6

1 mål/1 skudd

Erik Thorsteinsen Toft 6

4 mål/9 skudd

Kent Robin Tønnesen 5

0 mål/2 skudd

Kristian Bjørnsen 6

3 mål/3 skudd

Magnus Gullerud BB 9

4 mål/5 skudd

Christian O’Sullivan 4

0 mål/4 skudd - 1 feil

Harald Reinkind 7

4 mål/6 skudd - 3 feil

Christian Berge (trener) 8