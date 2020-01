Hoppuka direkte: Slår sensasjonsmannen til igjen?

Følg det tredje rennet i Hoppuka her fra kl. 14.00.

Marius Lindvik. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Følg det tredje rennet i hoppuka fra klokken 14.00 i vinduet nedenfor

Marius Lindvik slo til med en sensasjonell seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, og 21-åringen viste at det ikke var et blaff da han var best i fredagens kvalifisering.

Lindvik er snaue 20 poeng bak hoppukeleder Ryoyu Kobayashi før lørdagens renn i Innsbruck. Kan nordmannen slå til igjen og skape spenning før det fjerde og avsluttende rennet?

Lindvik hoppet også lengst i prøveomgangen.

Marius Lindvik, som vant Nyttårshopprennet, er beste nordmann i sammendraget, han ligger på 4. plass, 18,9 poeng bak ledende Kobayashi fra Japan.

Slik gjorde de norske det i kvalifiseringen: Marius Lindvik (1), Robert Johansson (17), Johann André Forfang (27), Daniel André Tande (30), Robin Pedersen (38) og Sondre Ringen (42).

Velkommen! Her skal vi følge tredje renn i den tysk-østerrikske hoppuka.