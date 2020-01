Hoppuka direkte: Lindvik med nytt kjempehopp – leder etter én omgang

Følg det tredje rennet i Hoppuka her fra kl. 14.00.

Marius Lindvik. Foto: Geir Olsen

Følg det tredje rennet i hoppuka fra klokken 14.00 i vinduet nedenfor

Marius Lindvik slo til med en sensasjonell seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, og 21-åringen viste at det ikke var et blaff da han var best i fredagens kvalifisering.

Lindvik er snaue 20 poeng bak hoppukeleder Ryoyu Kobayashi før lørdagens renn i Innsbruck. Kan nordmannen slå til igjen og skape spenning før det fjerde og avsluttende rennet?

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Henrik Myhrvold Simensen DEL Lindvik leder altså etter 1. omgang, Kubacki nummer to, Forfang tre.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Lindvik leder med 1,3 poeng.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Det er knallsterkt under dårlige forhold.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Det er samme lengde som Kubacki som leder.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL 133 meter fra Lindvik!

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Først er det Polasek, så er det Lindvik.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Men nå virker det som vinden er i ferd med å snu litt, Krafth greier et hopp på 123 meter.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Drastisk endring i været som er en stor del av årsaken til flere av de dårlige hoppene. Regn og dårlig oppdrift.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Geiger mislykkes også, han er nummer tre sammenlagt foran denne omgangen.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Ikke noe stort hopp fra Kobayashi. 122 meter, og 11. plass. Dette åpner opp sammendraget.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Kobayashi neste nå, dette er spennende med tanke på Lindvik og sammendraget.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Kubacki med kjempehopp! 133 meter, og han tar over ledelsen, ni poeng foran Forfang.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Zyla hopper like langt som Ringen, men polakken har dårligere forhold. Da er Ringen ute av dagens konkurranse.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL 117 meter fra Ringen, hans beste hopp i Innsbruck, men er nok ikke nok for finaleomgang.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Sondre Ringer er neste hopper ut, får tøff motstand av polske Zyla.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Domen Prevc går inn på 4. plass, plassen foran Robert Johansson.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Eisenbichler, verdensmester i denne bakken, skuffer stort. Går videre, men helt nede på 26. plass. Rister på hodet.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Hörl slår ut Pedersen.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL 115 meter, han får det ikke til. Nest sist, og han ryker nok ut her.

av Henrik Myhrvold Simensen DEL Nå skal Robin Pedersen i aksjon. Han er underdog mot Jan Hörl. Vis flere innlegg