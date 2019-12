Disse Klopp-bildene vekker oppsikt

Da Jürgen Klopp ble provosert på sidelinjen under onsdagens VM-semifinale for klubblag, valgte han å latterliggjøre sin managerkollega. Nå tar bildene av på nettet.

Jürgen Klopp var ingen fan av kollegaens opptreden. Foto: Bilder fra VG+

Onsdag avanserte Liverpool til finalen i klubb-VM i Qatar, etter at Roberto Firmino scoret det avgjørende 2–1-målet for de røde.

Men det var ikke bare den målfarlige brassen som skapte overskriftene i etterkant av kampen.

I den andre omgangen var det nemlig en hendelse på sidelinjen som vakte oppsikt. Da Liverpool-forsvarer Joe Gomez handset, ble Monterrey-manager Antonio Mohamed rasende på sidelinjen.

Gomez hadde nemlig pådratt seg et gult kort tidligere i kampen, og Mohamed mente at den engelske midtstopperen burde vært utvist. Mohamed viftet med hånden, som spillere og trenere ofte gjør, for å markere at Gomez skulle ha et nytt kort.

Da kokte over for Jürgen Klopp. Tyskeren forlot først sin tekniske sone og gikk mot Mohamed i raseri. Klopp viftet selv med hånden mot Mohamed og rakte tunge mot den argentinske treneren.

Det falt ikke i god jord hos Monterreys manager. Managerkollegene diskuterte på sidelinjen, før den chilenske dommer Roberto Tobar måtte stoppe kampen, før han delte ut et gult kort til Klopp og Mohamed.

Det ble naturligvis fanget opp på TV-kameraene, og bildene har fått stor oppmerksomhet på nettet. Flere Liverpool-supportere viste blant annet sin begeistring på Twitter:

Etter kampen mente Monterrey-manager Mohamed at dommerteamet gjorde helt feil i å ikke gi Gomez sitt andre gule kort.

– For meg var det et rødt kort, spesielt med tanke på den første taklingen. Så jeg snakket med dommeren. Kanskje en Liverpool-drakt har større vekt, slik at det var derfor en Liverpool-spiller ikke ble utvist, sa Mohamed ifølge Liverpool Echo.

Jürgen Klopp smilte ironisk mot Monterrey-manager Antonio Mohamed etter den opphetede diskusjonen. Det endte med gult kort til begge trenerne. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / X03632

Liverpool møter brasilianske Flamengo i finalen i klubb-VM. Kampen spilles klokken 18.30 lørdag.

Minamino klar for Liverpool

Torsdag formiddag kom også nyheten om at Liverpool har sikret seg signaturen til Takumi Minamino. Den offensive midtbanespilleren kommer fra Red Bull Salzburg, der han var lagkamerat med Norges landslagsspiss Erling Braut Haaland.

– Dette er fantastiske nyheter, vi er svært fornøyde. Våre fans har hatt en mulighet til å se han i aksjon nylig, så jeg trenger ikke å si så mye om kvalitetene hans. Men Takumi er en veldig rask og smart spiller. Han finner rom mellom motstandernes lagdeler og er trygg med ballen i beina, sa Klopp om nysigneringen.

