Ranheim i storform: Scoret seks mål på bortebane mot Jerv

Jerv ble tidvis rundspilt av Ranheim i 1-6-tapet torsdag kveld. Det gjorde ikke saken bedre at de måtte spille omtrent hele kampen med ti mann.

Mads Reginiussen var i storform for Ranheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jerv – Ranheim 1–6

Ranheim er divisjonens mest målfarlige lag etter hele 38 scoringer på 12 kamper, men det var faktisk ikke trønderlaget som scoret først i kampen.

I det 14. minutt ble Sivert Solli spilt igjennom, men han fikk en dytt av Iman Mafi som sistemann alene med keeper, og dermed ble Mafi vist det røde kortet og sendt av banen. Det lovet ikke godt for Arne Sandstøs mannskap.

Men Ranheim klarte ikke å utnytte frisparket, og i stedet var det Jerv som gikk omtrent rett i angrep og scoret med én mann mindre. Det skjedde etter tabber av Martin Lundal og ikke minst keeper Even Barli. Det gjorde at Thomas Zernichow kunne lage sitt første mål for sesongen.

Det ga selvsagt en energitilførsel for hjemmelaget, men den varte ikke lenge.

Arne Sandstø og Jerv hadde en skrekkelig dag på jobben. Foto: Tor Erik Schrøder

Slo tilbake

Ranheim fikk umiddelbart et par store sjanser i etterkant av Jervs ledelse, og spissen Ole Sæter var blant dem som kunne ha puttet.

25 minutter var spilt da utligningen kom. Totalt uten press på ballfører satte Daniel Kvande dundre ballen i mål fra nærmere 30 meters hold.

Fire minutter senere snudde Ranheim til sin fordel. Erik Tønne fant Ole Sæter i midten, og Sæter bidro med sin tredje kasse for sesongen til 2-1-ledelse for de målfarlige trønderne.

3-1-scoringen kom bare fem minutter senere. Ranheim-kaptein Mads Reginiussen skrudde et frispark rett i mål fra omtrent midt på 16-metersstreken. Det var hans sjuende for sesongen.

– Det er internasjonal klasse. Det er sånt man gjør i Europa, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson om det som må sies å være kampens peneste mål.

– Jeg husker at Álvaro Recoba gjorde det der, sa Amund Lutnæs.

Rullet inn

Ni minutter ut i 2. omgang fikk Ranheim straffe, og formspilleren Erik Tønne var sikker med venstrefoten da han satte ballen inn til 4–1 ned til venstre for Jervs keeper Øystein Øvretveit.

Ole Sæter la på til 5–1 med sitt andre for dagen etter 78 minutters spill, og Erik Tønne laget sitt mål nummer ni i årets 1.-divisjon fem minutter før full tid.

– Det er en massakre, konkluderte Jonsson i Eurosports studio.

Ranheim ligger på annenplass med 27 poeng. Jerv ligger på 9.-plass med sine 15 poeng etter 12 serierunder.

Stjørdals-Blink ligger på plassen foran Jerv etter å ha slått KFUM 1-0. Sander Erik Kartum ble matchvinner med kampens eneste mål.

