Bøs imponerende prestasjoner får lagkameraten til å undre seg: – Dette er skiskyting versjon 2.0

HOLMENKOLLEN: I går fikk Johannes Thingnes Bø to krystallkuler. En for å ha vunnet sprintcupen og en for å ha vunnet normaldistansecupen. Før helgen er over kan han ha vunnet alle krystallkulene som deles ut til skiskyttere denne sesongen.

Han kan i tillegg sette noe som kan vise seg å bli en uslåelig rekord. Med seieren i Kollen i går ettermiddag vant han sin 14. seier for sesongen. Det har bare Martin Fourcade og Magdalena Forsberg klart tidligere. I dag kan han skrive skiskytterhistorie med sin 15. seier.

– Jeg vet ikke hva som skjer jeg. Jeg var ikke sliten en gang da jeg kom i mål. Det er moro altså. Det er utrolig. Jeg er stolt, sa han etter å ha skutt én bom og fått resten av feltet til å ligne middels gode turløpere på de siste rundene.

LES MER OM BØS SEIER HER: Historiske Johannes Thingnes Bø skjønte ikke hva som skjedde: – Helt utrolig bra i dag

Beste på 14 dager

Det var hans åttende konkurranse på 15 dager. Likevel var han like fokusert, like tent og like rask i sporet som han hadde vært 13 ganger tidligere denne sesongen.

– I dag gikk jeg mitt beste løp de siste 14 dagene. Jeg brukt VM som formoppkjøring til Holmenkollen, sier han og ler.

– Men jeg kan vel ikke si slik og bli for høy på pæra. Plutselig er det slutt i morgen.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Resten av skiskytterverden lar seg blende av stryningen som omgjør konkurranse etter konkurranse til barneskirenn. Lagkameratene beundrer også det han får til.

– Han er bare helt ekstrem. Jeg må forske litt på denne mannen for å finne ut hva det er han driver på med. Det er en annen idrett. Det er skiskyting versjon 2.0 tror jeg, sier Vetle Sjåstad Christiansen som selv ble nummer 12 i rennet.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Bø-Fourcade-Bø

I kulissene, uten børse på ryggen og ski på føttene, lusket Martin Fourcade med en molefonken mine. En mann som har en haug krystallkuler på hylla, eller kjelleren, eller garasjen hjemme i La Llagonne. Denne sesongen har vært en trist affære for den franske vinnerskallen. Dermed ble det aldri noen duell mellom Bø og den «umulig franskmannen» denne sesongen.

Forrige gang verdenscupvinneren ikke het Fourcade var det en Bø som vant. Storebror Tarjei Bø. Det skjedde i Kollen i 2011. Altså åtte år siden. Den gang var han ikke like suveren som lillebror har vært denne sesongen. Det var først i det siste rennet at det ble helt klart at han vant foran Emil Hegle Svendsen.

Satte ny standard

Den gang sa Tarjei Bø at det kunne bli den eneste gangen han vant verdenscupen selv om karrieren skulle vare i 10–15 år til. Nå er det lillebror som kan stå i veien for at han får oppleve det en gang til.

– Kommer du noen gang i nærheten av broren din mer?

– Si det. Jeg tror det er mulig. Jeg føler at jeg holder et ganske bra nivå nå. Det er vel egentlig han som satte en ny standard for hva som er mulig å gjøre. Jeg må opp en del hakk for å kunne utligne den luken han har nå, sier eldste Bø som ble nummer fem i går.

Søndag kan han kjøre krystallkulene ned bakkene fra Holmenkollen. Deretter blir det en aldri så liten fest.

– Ingenting er planlagt. Hadde det vært for noen år siden, ville jeg vært festarrangør. Men nå aner jeg ikke, sier han.

PS: Johannes Thingnes Bø hadde italienske Lukas Hofer og franske Quentin Fillon Maillet med seg på pallen.