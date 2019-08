RBK-treneren gjør syv endinger på laget til Maribor-kampen

LERKENDAL: Rosenborg gjør syv bytter på laget som lørdag slo Tromsø 5–2.

Horneland går tilbake til laget som slo Maribor forrige onsdag. Men Gjermund Åsen erstattes av en frisk Anders Ågnes Konradsen.

Rosenborg har et glimrende utgangspunkt før den avgjørende returkampen mot Maribor blåses i gang klokken 19. Da lagene i forrige uke møttes i Slovenia klarte Rosenborg kunststykket å score tre bortemål. RBK slapp bare inn ett mål. Noe som betydde 3-1 med i bagasjen til Trondheim.

Dermed er Maribor avhengig av å score tre mål i returoppgjøret. Samtidig som de må stenge igjen eget mål.

Alexander Søderlund ble den store helten da lagene møttes i Maribor forrige uke. RBK-spissen scoret to mål, blant annet et nydelig frispark fra 25 meter. Mot Tromsø på lørdag ble han spart. Tirsdag kveld er han tilbake i elleveren.

Se resten av startelleveren nederst i saken.

Håvard Haugseth Jensen

Stor forskjell på pengepremier

Uansett om Rosenborg skulle ta seg videre eller ryke ut i onsdagens kamp, er de sikret playoff. Men med utgangspunktet laget skaffet seg i Slovenia, ligger alt til rette for playoff til Mesterligaen. Da vil Rosenborg møte vinneren av ungarske Ferencvaros eller kroatiske Dinamo Zagreb.

Med seier mot Ferencvaros eller Dinamo Zagreb vil RBK være klare for gruppespillet i Mesterligaen. Om de skulle tape dette oppgjøret vil de likevel være sikret et gruppespill. Da i Europaligaen.

Om det skulle ende med at RBK ryker ut mot Maribor, så er det ganske sikkert at motstanderen blir bulgarske Ludogrets. De vant nemlig 5-0 i første oppgjør mot The New Saints. Da vil det handle om gruppespill i Europaligaen for RBK.

Uansett hvilket gruppespill RBK skulle ende opp i vil det bety store pengesummer inn på RBK-kontoen. Som Adresseavisen skrev tidligere denne uka vil et gruppespill i Europaligaen fort være verdt over 100 millioner kroner brutto.

Men et gruppespill i Mesterligaen kan sørge for over 250 millioner bruttokroner til klubbkassa. Så det er enorm forskjell på pengepremiene.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Eirik Hornelands utvalgte

RBK-trener Eirik Horneland gjør én endring fra laget som slo Maribor forrige uke. Gjermund Åsen erstattes av Anders Ågnes Konradsen.

Slik stiller Rosenborg (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen - David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Anders Trondsen, Gjermund Åsen, Pål André Helland, Emil Konradsen Ceïde og Erik Botheim.

Det betyr at Eirik Horneland gjør syv bytter fra laget som slo Tromsø på lørdag. Gustav Valsvik, Anders Trondsen, Gjermund Åsen, Djordje Denic, Pål André Helland, Erik Botheim og Emil Konradsen Ceïde går ut.

Mens Tore Reginiussen, Birger Meling, Marius Lundemo, Anders Konradsen, David Akintola, Alexander Søderlund og Samuel Adegbenro kommer inn.

Det betyr også at Erik Botheim belønnes etter tre mål mot Tromsø. Han er nemlig med i sin første europakamp i år.