Tirsdag formiddag tikket den første e-posten inn til Stabæks supporterleder Bjørnar Posse Sandboe. Det var en faktura på 3600 kroner fra firmaet Copyright Agent på vegne av nyhetsbyrået NTB. Grunnen: Stabæk skal ha brukt et bilde fra NTB scanpix ulovlig.

– Dette begynte i dag (tirsdag) tidlig. Vi fikk en faktura litt over klokka 11. Før timen var omme, hadde vi fått tre til, sier Sandboe.

Et av bildene som Stabæk skal ha brukt uten tillatelse er fra en oversikt over hvem som ble årets spiller én sesong. Sandboe erkjenner at den ansvarlige for lista burde sjekket egen bildebank først, men at de «ikke er en redaksjon».

Skjermdump

– Det er ikke riktig

Det Sandboe reagerer mest på at er at de har fått fakturaer for bilder som tredjepersoner har publisert på deres supporterforumer.

– Brukere limer og lenker til bilder på våre forum. Hvis vi skal betale 3600 kroner for hver eneste gang det skjer, vil det knekke ryggen på supporterklubben, sier Sandboe.

Han er enig i det prinsipielle med at en opphavsmann skal ha retten til bildet. Men han er uenig i at man sender en bunke krav til frivillige organisasjoner. Han mener presedensen vil knuse supporterklubber og frivillige organisasjoner.

– Det er ikke riktig. Man burde heller snakke om hvordan det blir brukt, og at sagt at «dette er ikke greit, dette er greit». I beste fall kunne man gjort at supportere kan få tilgang til ikke-kommersielle bilder. Det hadde vært en mye bedre løsning, sier Sandboe, som selv er fotograf.

Ikke alene

Sandboe er ikke den eneste som har fått fakturaer i Supporter-Norge. RBKweb, nettstedet til Rosenborgs supporterklubb, har også fått merke at NTB vil ta opp kampen mot ulovlig bruk av deres bilder.

– Så langt har det dukket opp én faktura for et bilde brukt på et forum. Det er en som har lagt ut et bilde fra Tromsø i 2009 i forbindelse med en kamp, forklarer sjef Thomas Myren.

Ifølge markedssjefen i HamKam har også 1.-divisjonslaget fått en tilsvarende faktura.

Myren mener NTB kan gå etter større aktører enn dem.

– Det er ingen tvil om at NTB er på krigsstien. Jeg er i utgangspunktet for at man ikke skal legge ut bilder som ikke er sine, men dette ble lagt ut i et forum. Hvis man skal følge opp flere tusen brukere, så må vi stenge for muligheten til å legge ut bilder, sier han og fortsetter:

– RBKweb er et ideelt nettsted på lik linje med andre. Det er ikke noe med store inntekter. Vi har noen annonsekroner, men det dekker kun drift, sier Myren.

Dialog

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Joakim Nilsson, bildebyråsjef i NTB scanpix, er enig med Sandboe i Stabæk at det er forskjell på hvem som publiserer bildene, om det er en organisasjon eller en privatperson.

– Det kan være en forskjell der. Vi skal ikke skvise mest mulig penger ut av folk. Vi har et eksternt firma som følger opp dette, og de kan finne ut om det bilder er publisert på eksterne nettsteder som ikke er våre kunder. Vi gir folk full mulighet til å gi tilbakemelding på de kravene, og jeg synes at supporterlederen i Stabæk skal gå i en dialog med oss, så skal vi finne ut av det. Vi har full forståelse for at folk gjør feil, og hvis de er uenige, får de ta kontakt.

Slik svarer Bjørnar Posse Sandboe på dette:

– Det er de som har sendt oss faktura gjennom sitt pengeinnkrevingsfirma. Vi har spurt om dette virkelig er riktig, det er den dialogen vi har hatt. Vi er ikke fremmed for å plukke opp den dialogen igjen, men da må vi vite hva linja deres er. Dette skaper en presedens som er vanskelig for ganske mange. Vi går gjerne i dialog, men hvis den dialogen starter med fire fakturaer, er ikke det en god start.

– De fleste gjør opp for seg

Joakim Nilsson sier at nyhetsbyrået har økt fokus på ulovlig bruk av bilder.

– Det er et stort problem for oss at folk tar seg til rette. Det har for så vidt alltid vært et problem, men ny teknologi gjør det enklere å følge opp nå. Vi hadde mindre muligheter til å se dette systematisk før, men det er enklere å avsløre nå med for eksempel bildesøk på Google.

– Hvor stort er omfanget av ulovlig bildebruk?

– Vi skraper egentlig bare overflaten, sier Nilsson.

Han anslår at det sendes ut om lag 50 krav i måneden til alt fra firmaer til offentlige etater. Et fåtall går til fotballklubber/supporterklubber. Mange av fotballklubbene har avtaler med NTB scanpix.

– Hvor viktig er det for dere å spore opp bilder som er brukt uten tillatelse?

– Privatpersoner og sosiale medier er ikke noe vi legger vekt på. Bedrifter og organisasjoner vi mener burde opptre profesjonelt, er de som får krav. Det er mange som ikke kjenner til dette med opphavsrett. De fleste som får et sånt krav innser at de har gjort feil og er villige til å gjøre opp for seg, og det er noen som har fått mange krav. Uansett hvem man lar slippe til på sitt nettsted, så står eier/publisist/redaktør til syvende og sist ansvarlig for det som publiseres, sier Nilsson.

– Ikke helt opplagt

Advokat Monica Syrdal er partner i firmaet Hjort. Hun har opphavsrett som et av sine spesialområder. Hun forklarer hva som er avgjørende ved vurderingen.

– I utgangspunktet er det å ta et bilde fra nettet og legge det ut på et nytt nettsted ny tilgjengeliggjøring av bildet. Dette ble blant annet slått fast av EU-domstolen i den såkalte Córdoba-saken for ett års tid siden. I den saken fikk en fotograf medhold i at det at en skoleelev hadde brukt et bilde av Córdoba i en oppgave som skolen så hadde lagt ut på sitt nettsted, krenket hans rettigheter, innleder Syrdal.

– Jeg tenker at hvis det er snakk om publisering innad i en supporterklubb av en viss størrelse eller på nettsteder som allmennheten har tilgang til, vil det i utgangspunktet være tale om ny tilgjengeliggjøring av bildet. Dette trenger man samtykke fra rettighetshaver til, fortsetter advokaten.

Hvis NTB scanpix sender ut fakturaer for bilder brukt i saker på nettsiden har de altså rett til det. Mer usikkert er det om bildebyrået kan kreve penger for bilder postet på forumene.

– Når det gjelder bildene i kommentarfeltene, så er spørsmålet hvem det er som har gjort dem tilgjengelig. I utgangspunktet er det ikke supporterklubben som har publisert. Da blir det et spørsmål om supporterklubben kan medvirkningsansvar som ansvarlig for nettsiden. Det spørsmålet synes jeg ikke er helt opplagt, sier Syrdal.

Spår supporterforum-død

Stabæks supporterleder Bjørnar Posse Sandboe vil ikke betale kravet til NTB scanpix.

– For det første tror jeg ingen vil betale. Hvis det skulle gå så langt at det blir forlangt å betale, da går alle konkurs. Dette er ikke supporterklubber som sitter med masse penger. Det er umulig å sjekke forumer for alle bilder, sier Sandboe.