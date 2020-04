Sagosen reagerer skarpt på lang Champions League-utsettelse: – Bedre å avlyse

Sander Sagosen er kritisk til Det europeiske håndballforbundets avgjørelse om å utsette finalehelgen i Champions League til romjula.

Sander Sagosen har liten forståelse for at EHF har flyttet finalehelgen i mesterligaen til romjula, sju måneder etter at kampene egentlig skulle spilles. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Jeg er litt sjokkert. Det blir megamerkelig å skulle hoppe inn i finalehelgen midt i en annen sesong, bare for å få turneringen gjennomført. Det er jo ellers det største man kan oppleve som håndballspiller. Dette er en bedriten beslutning i min verden, sier Sagosen til dansk TV2 Sport.

Semifinaler og finale skulle egentlig vært avviklet siste helg i mai, men på grunn av viruspandemien ble finalehelgen i Köln først utsatt til 22.-23. august. Nå er den flyttet helt til slutten av året, med 28. og 29. desember som kampdatoer.

– I mitt hode ville det vært bedre å avlyse finalehelgen. Det er en drittsituasjon at man ikke kan spille, men det blir ikke bedre av at de bare skyver det videre og videre. Til slutt får vi en drittsituasjon i to år i stedet for i seks måneder, sier Sagosen til TV2 Sport.

Han er i en spesiell posisjon ettersom han har hjulpet Paris Saint-Germain til åttendedelsfinale, men bytter klubb til Kiel i sommer. Kanskje ender han med å spille for Kiel mot PSG i finalehelgen.

Sander Sagosen i aksjon for Paris Saint-Germain. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Økonomi

– Jeg ville helst spilt nå, men det lar seg ikke gjøre. Da må vi heller slå en strek over det. Neste sesong blir det VM, OL, to finalehelger i Champions League, i tillegg til alle de andre kampene. Til slutt går det mer ut over spillerne enn det ville rammet Champions League om de avlyste, sier han.

Den danske landslagsstjernen Lasse Svan, som spiller for Flensburg-Handewitt, mener økonomi er eneste grunn til at EHF vil avvikle finalehelgen i romjula.

– Jo lenger de utsetter det, desto nærmere kommer vi neste finalehelg. Vi kan ende med å spille det to ganger på et halvår, og det er veldig merkelig. Like rart vil det være å spille finalehelg mens vi er i gang med neste sesongs turnering, sier Svan til TV2 Sport.

– Sportslig er det ingen som vinner på noe sånt, så begrunnelsen må være økonomisk. Finalehelgen genererer så mye penger at det blir nødvendig å avvikle den, mener han.

Katastrofe

EHF tviholder på at europacupturneringene skal gjennomføres, og på et styremøte neste fredag skal forbundet avgjøre hvordan åttendedelsfinaler og kvartfinaler i mennenes Champions League skal avvikles. Da skal det også bestemmes hva som skjer med de andre europacupturneringene.

– Hvis vi i høst spiller fire gruppekamper i Champions League, og så kommer det plutselig en åttendedelsfinale fra forrige sesong, så er det nesten en katastrofe. Sportslig sett gir det ingen mening, sier Svan.

– Men hvis EHF sier at vi må gjøre det for å berge forbundets økonomi, så vil jeg heller bite i det sure eplet og spille. Det er viktigere at Champions League fortsetter å eksistere i fremtiden.

