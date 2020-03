Premier League-stjerne «utrolig flau» etter koronatabbe

Først ba han alle om å holde seg hjemme. Deretter dro Aston Villa-kapteinen Jack Grealish på kompisbesøk og krasjet med bilen på tur hjem igjen.

Aston Villas Jack Grealish ber om unnskyldning. Foto: Phil Noble / Reuters

NTB-AFP

– Jeg vil ikke at noen skal gjøre den samme tabben som jeg gjorde, er 24-åringen sitert på i blant annet BBC.

Lørdag publiserte han en video der han blant oppfordret folk til å holde seg hjemme for å hjelpe til med å redde liv.

Selv skal han angivelig ha dratt på fest til en kamerat. På vei hjem krasjet han sin Range Rover inn i to parkerte biler. Han fikk flerret opp det denne forhjulet på sin egen bil, og den var ikke lenger kjørbar.

– Jeg er utrolig flau. Jeg fikk en telefon fra en venn som spurte om jeg kunne komme, og jeg sa idiotisk nok ja. Jeg vet at det er tungt for alle å være innesperret i lang tid, men jeg ber alle om gjøre som de blir fortalt. Jeg vet i hvert fall at jeg skal gjøre det framover, sier en angrende Grealish i en ny video som er lagt ut på Twitter.

Politiet i West Midlands fikk beskjed klokka 10.00 søndag formiddag om at en Range Rover hadde kjørt inn i to parkerte bilder ved Dickens Heath i Solihull i nærheten av Birmingham. Eieren av bilen hadde forlatt området, men hadde lagt igjen navn og nummer slik at han kunne kontaktes senere.

Grealish er bøtelagt av sin egen klubb Aston Villa. Summen skal doneres til universitetssykehuset i Birmingham.

Rapporter vil ha det til at spilleren skal være et aktuelt kjøpsobjekt for Manchester United i løpet av kommende sommer.