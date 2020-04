Danmarks Fotballforbund: NFF ble ikke hørt - EM flyttes

Utsatt ett år.

Fotball-EM- for kvinner er utsatt, også for Norges landslagssjef Martin Sjögren Foto: Peter Morrison / NTB scanpix

NTB

Det europeiske fotballforbundet har ifølge Danmarks Fotballforbund besluttet at neste års fotball-EM for kvinner flyttes til 2022.

Det danske forbundet opplyser på sine nettsider at Uefa-ledelsen opplyste om flyttingen av mesterskapet på et telefonmøte med generalsekretærene fra de 55 medlemslandene onsdag.

NFF med klar beskjed

Utesettelsen er imot ønsker og innspill fra Norges Fotballforbund.

For et par uker siden sendte fotballpresident Terje Svendsen et brev til Uefa, hvor NFF innstending ba om at kvinnenes EM ikke ble flyttet.

– For NFF er det en selvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk hvilken signaleffekt det vil gi om vi får til begge deler. To EM-sluttspill i 2021 vil sende et kraftfullt signal til alle jenter som spiller fotball, sa Svendsen.

Senest onsdag morgen gjentok NFF budskapet.

– Det er for tidlig å si hvordan dette ender, men det er vår holdning fremdeles at vi ønsker at planlagte mesterskap skal opprettholdes, samtidig som det gjøres plass til de som er flyttet, sa generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Kamper utsettes

Norge har tre kamper i EM-kvalifiseringen som er satt opp i år. Den første skulle etter planen vært spilt 5. juni, men onsdag opplyste Uefa at alle landskamper i juni måned er utsatt.

Ifølge Danmarks Fotballforbund er også neste års U21-EM for menn besluttet flyttet til 2022.

– I en optimal verden skulle sluttspillene til kvinnelandslaget og U21-herrene vært avviklet som planlagt. Samlet sett er det bra for kvinnelandslaget og kvinnefotballen å få bedre plass og mer oppmerksomhet sommeren 2022, da vi kan skape en stor fotballfest, sier forbundets direktør Jakob Jensen.