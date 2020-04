NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming

Flyttingen av Tokyo-OL og lekenes nye plassering på kalenderen forandrer ikke på NFFs ønske om at det avholdes to EM-sluttspill i fotball neste sommer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt skal ha telefonkonferanse med sine generalsekretærkolleger i Uefa onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

Tidligere denne uken ble det kjent at de utsatte sommerlekene i Japan skal gå fra 23. juli til 8. august neste år. Fra før er det i tillegg klart at fotball-EM for menn skyves til 2021 og avholdes i perioden 11. juni til 11. juli.

Det betyr at kvinnenes EM-sluttspill, som er terminfestet til perioden 7. juli til 1. august neste år, etter alle solemerker må flyttes.

En utsettelse til 2022 har allerede vært antydet, men det er ingen ønsket løsning fra Norges Fotballforbunds side. I et brev til Uefa-president Aleksander Ceferin nylig oppfordret NFF sterkt til at man ser på løsninger slik at kvinne-EM kan avholdes i 2021.

Fotballpresident Terje Svendsen henviste blant annet til at å avholde to EM-sluttspill neste år vil være et sterkt signal fra et likestillingsperspektiv.

Ikke normalår

Siden den gang har de utsatte sommerlekene i Tokyo fått sin nye plass på terminlistene og skapt ytterligere logistikkproblemer. Nederland, Sverige og Storbritannia er alle kvalifisert og kan ikke spille EM samtidig. Det forandrer imidlertid ikke NFFs syn i saken.

– Det er for tidlig å si hvordan dette ender, men det er vår holdning fremdeles at vi ønsker at planlagte mesterskap skal opprettholdes, samtidig som det gjøres plass til de som er flyttet, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Så skjønner også vi at 2021 ikke vil bli noe normalår på noen som helst måte, og at det eventuelt vil bli mesterskap som havner oppå hverandre og kanskje på andre tidspunkter enn det som var planlagt. Men fortsatt håper vi at det kan la seg gjøre, tilføyer han.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har nedsatt en arbeidsgruppe for å se om det er mulig å få til EM-sluttspill både for både menn og kvinner i 2021. Onsdag holder forbundsledelsen telefonmøte med generalsekretærene fra de 55 medlemslandene. Der er det grunn til å tro at en oppdatering rundt arbeidet med plassering av kvinne-EM vil komme.

Les også Eliteserieklubbene får trene fra 1. april

Neppe endelig Serbia-avklaring

Samtidig er det ventet at fotballtoppene vil få informasjon om arbeidet som pågår rundt omberamming av kamper i nasjonale og internasjonale klubbturneringer som følge av virussituasjonen.

Det jobbes også med å finne nye datoer til omspillskampene i nasjonsligaen, der billetter til neste års EM-sluttspill ligger i potten. Norges utsatte semifinalemøte med Serbia er i øyeblikket provisorisk flyttet til juni.

Den usikre og uoversiktlige situasjonen rundt koronaviruset medfører samtidig at onsdagens møte neppe vil gi altfor mange konkrete avklaringer.

– Nei, jeg tror ikke det så lenge situasjonen er så usikker som den er. Rundt omkring i Europa er vi i tillegg i ulik sesongrytme, som kompliserer bildet noe. De nasjonene som nå har 19/20-sesong, som startet på høsten, har også ulikt antall kamper igjen å spille. Mye er uavklart, sier Bjerketvedt.

Han peker videre på at 2021-kalenderen også vil påvirkes av hvilke løsninger man ender på med hensyn til de kampene som skal spilles nasjonalt og internasjonalt i tiden som kommer.

– Det er mange brikker som skal legges de kommende månedene, fastslår NFF-toppen.

(©NTB)