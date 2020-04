For Norges beste ble kjøkkenet det nye treningssenteret

Norges tre beste taekwondoutøvere fant hverandre under krisen. De flyttet sammen i en leilighet i Bergen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Eliza Frazier Haugen sparker mot puten som Randi Dyngeland holder Foto: Privat

Mette Bugge Aftenposten

Når Marie Magnus (23), Randi Dyngeland (22) og Eliza Frazier Haugen (21) skal trene taekwondo, må de først rydde bort bord og stoler på kjøkkenet.

Det skjer etter at de har spist dagens første måltid.

Deretter høres spark og slag og noen høye rop. «Kom igjen», oppmuntrer de hverandre før de må ta en hvil.

«Push, push» høres også, når to går kamp i ett minutt før like lang pause. Deretter byttes én ut. Etter oppvarmingen er det intensivt.

– Vi jobber ræven av oss, kommenterer Marie Magnus.

Tid for et måltid mat på kjøkkenet. Randi Dyngeland (f.v.,), Elizia Frazier Haugen og Marie Magnus. Foto: Privat

Et raskt sceneskifte

Sokkelleiligheten i Bergen er omgjort til et treningssted, og det hadde ikke vært mulig for de tre toppidrettsutøverne å være sammen på øktene hvis de ikke var så snartenkte.

For da det gikk opp for dem at pandemien ville endre på hva de fikk lov til, besluttet de lynraskt at Eliza Frazier Haugen skulle flytte inn hos Marie Magnus og Randi Dyngeland i Oslo.

Haugen bor vanligvis i en annen leilighet i hovedstaden, men da landslagsvenninnene kom under samme tak, ble de en husstand.

– Dermed kunne vi fortsette å trene sammen to økter per dag, sier Magnus.

Avslappet stund i sofaen. Marie Magnus hviler seg på landslagsvenninne Eliza Frazier Haugen Foto: Privat

Flyttet til fars hus

Det var bare et men. I leiligheten i hovedstaden kunne de ikke hoppe og sparke av hensyn til naboene under seg. Det ble for mye støy. Løsningen ble sokkelleiligheten i huset til Maries pappa i Bergen. Den var ikke i bruk.

– Vi er som en stor lykkelig familie og blir ekstra godt kjent med hverandre, ler Dyngeland, som har sine foreldre 20 minutters biltur unna.

Dit kan hun ikke dra i disse koronatider. Derfor holder trioen seg for seg selv og har en hage der de også kan trene i. De tar også noen løpeturer.

Fakta Trioens dagsprogram Kl. 08.00: Frokost Kl. 09–11: Trening i leiligheten Kl. 11.30: Lunsj Kl. 12.30-14.30: Trening Kl. 15.00: Lunsj nummer 2 Kl. 16.00 Videomøte med laget/trener Kl. 18.00 Middag Kl. 19.00 Samvær i stuen, kort/spill/film/prat Kl. 22 God natt Les mer

Det å kunne benytte hagen til et utvidet treningsstudio, passer perfekt. Elixia Frazier Haugen (bak) og Marie Magnus har kontroll. Foto: Privat

Forbundet samlet de beste

Magnus og Dyngeland har bodd sammen 2,5 år i Oslo. De valgte å dra til hovedstaden da Norges Kampsportforbund ville samle de beste på ett sted.

Landslaget består i dag av tre kvinner og tre menn.

De har alle store ambisjoner om å komme til OL i Tokyo i 2021, men problemet er følgende: Norge kan bare sende to utøvere på kvinnesiden til OL-kvalifiseringen. Dyngeland, europamester i U21 i 2018, sier hun skal gjøre alt for å klare det.

Randi Dyngeland faller ned, og blir holdt igjen av Marie Magnus. Foto: Privat

Er venner uansett

Marie Magnus bedyrer at det ikke blir noe uvennskap selv om én ikke lykkes.

– Vi kjemper om hvem som får plassen, men samtidig er vi så vant til det. Vi har ikke noe dårlig kultur på dette og er venner uansett. Det er som i fotball. Noen ganger må man sitte på benken. Det er viktig å gjøre seg fortjent til en plass, mener den eldste.

I en alder av 23 år kaller hun seg veteran. Magnus var utrolig nok kun ett poeng unna å kvalifisere seg til OL i Rio i 2016.

Hun mistet aldri troen.

– Nei, for det går ikke an å være nærmere. Det skal bare gå neste gang.

Etter videregående i Bergen flyttet hun til Oslo. I starten var det med noen av landslagsherrene som «samboere». Nå fungerer fellesskapet med Randi aller best.

FÅTT MED DEG DENNE? Langrennsstjernen tar vakter på sykehuset: – Jeg har ikke noe som er viktigere

Høye spark. Det behersker Marie Magnus. Randi Dyngeland støtter opp. Foto: Privat

Vil alltid støtte hverandre

Eliza Frazier Haugen kom fant seg fort til rette med de to andre. 21-åringen er glad for at hun har sparringpartnere så nær.

– Og selv om det er én som eventuelt må bli hjemme, så vil den tredje gjøre alt for at de andre skal lykkes inn i en OL-kvalifisering. Det er uansett usikkert når det blir, men vi tror på slutten av året.

I leiligheten på to rom og kjøkken sover Randi på kjøkkenet på to madrasser ovenpå hverandre. De andre deler soverommet.

Det ble bare sånn fordi Randi er den som snorker. Og hun tuller gjerne med det selv.

– Alt går, bedyrer trioen, som drar tilbake til Oslo når restriksjonene letter.

Bøy og tøy, strekk og dra. Det er nok av øvelser de skal igjennom. Marie Magnus (nærmest) og Elizia Frazier Haugen. Foto: Privat

Har mye kraft i seg

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er imponert over løsningsorienterte taekwondoutøvere.

– Det er mye kraft i dem og det kommer godt med når de senere skal ut i konkurranse, sier han

Riktignok har Øvrebø lagt merke til at mange i eliten har tenkt utenfor boksen i denne tiden, men nå kan i alle fall Toppidrettssenteret ta inn noe få av gangen til trening der.

Olympiatoppen benyttes normalt flittig av taekwondogjengen, ved siden av forbundets treningssenter på Skullerud.

Fikk heiagjeng

Magnus og Dyngeland fra Keum Gang Taekwondo Nesttun og Haugen fra Tveita taekwondo klubb holder humøret oppe i en spesiell tid.

Da de nylig hadde en av øktene i hagen, dukket naboene opp bak hekken. Landslagsutøverne jobbet så hardt de kunne, og det var lett å høre nedtellingen på antall repetisjoner: «20-10 – bare fem igjen. Ikke gi deg».

Plutselig hørte de «heia, heia» fra tilskuerne.

– Det var artig, sier Marie Magnus.