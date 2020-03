Sjakkeksperter: Neppe VM-kamp for Carlsen i år

Magnus Carlsen får neppe en noen motstander klar til den oppsatte VM-kampen i Dubai i desember, tror flere eksperter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Verdensmester Magnus Carlsen beholder tittelen ut året, skal man tro ekspertene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Etter at VM-kandidatturneringen i Russland torsdag ble stanset på grunn av koronakrisen, uttalte Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at turneringen skal fullføres så snart det lar seg gjøre.

– Min følelse er at eneste sjanse for å få en VM-kamp i desember er om Nepo (Jan Nepomnjasjtsjij) og MVL (Maxime Vachier-Lagrave) gjør opp om det mann mot mann, tvitret TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer torsdag.

Fakta Stillingen i VM-kandidatturnering sjakk i Jekaterinburg, Russland etter 7. runde onsdag: Stillingen: 1) Jan Nepomnjasjtsji, Russland 4,5, 2) Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 4,5, 3) Fabiano Caruana, USA 3,5, 4) Anish Giri, Nederland 3,5, 5) Wang Hao, Kina 3,5, 6) Alexander Gristsjuk, Russland 3,5, 7) Ding Liren, Kina 2,5, 8) Kirill Aleksejenko, Russland 2,5. Turneringen ble avbrutt torsdag. Spillerne skulle møtt hverandre to ganger hver, og vinneren møter Magnus Carlsen i VM-tittelkamp i desember. Les mer

Les også Omstridt sjakkturnering er stoppet

Nepomnjasjtsjij og Vachier-Lagrave er i delt ledelse halvveis i kandidatturneringen, ett poeng foran nærmeste utfordrere. Hammer er ikke alene om å tvile på at det ikke er rom i terminlista til å samle de åtte kandidatene, gjennomføre sju runder og kåre Magnus Carlsens utfordrer i tide til å få en VM-kamp i desember.

– Jeg er skeptisk til om det vil være mulig å fullføre kandidatturneringen senere. Å finne tid og sted i dagens situasjon er vanskelig nok, dessuten er det spillere som vil være lite ivrige etter å gjenoppta. Men å starte på nytt vil de som leder avvise. Også sjakken er nå i kaos, tvitret NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Les også Sterke reaksjoner på sak om «korona-kroppen»: – Unødvendig og uforståelig

Les også Kaos i omstridt sjakkturnering: Nå vil russer stoppe konkurransen i eget land

Vanskelig

Fide gjorde det i en uttalelse klart at de sju spilte rundene er gyldige og at turneringen skal spilles ferdig med de samme spillerne fra 8. runde.

– Datoene vil bli offentliggjort så snart den globale situasjonen knyttet til covid-19-pandemien tillater det, står det.

Ding Liren, som var en av forhåndsfavorittene, har gjort det svært dårlig så langt og vil neppe være veldig interessert i å finne plass i sitt program til å spille ferdig.

– For meg fremstår de to mest sannsynlige scenarioer nå å være en helt ny turnering utvidet med (Teimur) Radjabov, eller at hele 2020-syklusen utgår med neste VM i 2022, tvitret Bae.

Radjabov trakk seg fra kandidatturneringen og forklarte det med virusfrykt. Vachier-Lagrave overtok som reserve hans plass.

Tviler

Magnus Carlsen trakk torsdag Radjabovs begrunnelse i tvil og stilte seg avvisende til muligheten for at stormesteren fra Aserbajdsjan skal melde seg på igjen i kampen om å bli hans VM-utfordrer.

– Jeg tror at om Radjabov ønsket å spille så hadde han gjort det. Jeg tror ikke han hadde lyst, og det kan jeg forstå, for turneringen er en prøvelse, sa han til chess24 og mente det ville være «latterlig» etter det inntrufne å gi Radjabov wildcard for 2022-turneringen.

Carlsen ser uansett ikke mørkt på at han trolig må vente på en VM-rival.

– Uansett hva dette fører til så er ikke jeg et offer. Hvis jeg får spille VM-kamp (i år) så blir det morsomt og interessant. Om jeg i stedet får sitte på tittelen litt lenger så klager jeg ikke, sa han til chess24.