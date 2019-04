Nederland flytter serierunde for å hjelpe Ajax i Champions League

Nederlands fotballforbund har tatt grep for å sørge for at Ajax har størst mulig sjanse til å gå til Champions League-finalen på bekostning av Tottenham.

Forbundet har nemlig bestemt seg for å utsette samtlige kamper i æresdivisjonens 33. runde, altså helgen før den første semifinalekampen i mesterligaen 30. april.

Ajax skulle opprinnelig ha møtt nedrykkstruede De Graafshap 28. april, kun to dager foran bortemøtet med Spurs. I stedet vil Ajax-spillerne nå kunne stille med helt friske bein i storkampen i Nord-London.

Luca Bruno / AP / NTB scanpix

Endringen innebærer at den nederlandske fotballsesongen forlenges til 15. mai.

– Det virkelig deilige er jo årsaken til at dette er nødvendig; Ajax' semifinaleplass. Dette er ikke bare til fordel for Ajax, men for all fotball i Nederland, sier Eric Dudde, som er teknisk direktør i Nederlands fotballforbund.

Ajax har både imponert og sjokkert på sin vei til en smått sensasjonell semifinalebillett i Fotball-Europas gjeveste turnering. Regjerende mester Real Madrid ble overrumplet i åttedelsfinalen, mens storklubben Juventus møtte overmakten i Ajax i kvartfinalen.

Fire runder før slutt topper Ajax æresdivisjonen på bedre målforskjell enn PSV. Laget skal også spille finale i den nasjonale cupen mot Willem II, en kamp som spilles mellom Tottenham-oppgjørene 30. april og 8. mai.

Tottenham får på sin side ikke fri foran semifinalen. Laget møter West Ham lørdag 27. april og har en planlagt kamp mot Bournemouth 6. mai. Sistnevnte blir høyst sannsynlig framskyndet en dag eller to.