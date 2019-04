81 trekk måtte til før Carlsen beseiret den tyske 14-åringen

Magnus Carlsen fikk det tøft på veien mot åpningsseieren over Vincent Keymer (14) i storturneringen i Karlsruhe lørdag. Han vant etter en real sjakkmaraton.

Det tyske hjemmehåpet imponerte stort med hvite brikker og ga Carlsen mye å gruble på. Det ble tidlig klart at den norske verdensmesteren ikke kom til å få det lett. Lørdagens øvrige partier var for lengst over før Carlsen kunne innkassere seieren etter 81 trekk og nesten sju timer ved brettet.

Mot slutten av partiet så Carlsen ut til å ha rotet bort overtaket. Da øynet Keymer et smått sensasjonelt halvpoeng mot sjakkens største stjerne, men den muligheten glapp etter et tabbetrekk. 14-åringen var hardt presset på tid, og det hjalp Carlsen.

Kampen mot klokka følte Keymer på også før tidskontrollen ved 40 trekk. Før den hadde Carlsen rundt en halvtime å gå på, mens Keymer kun hadde sekunder igjen og var avhengig av å bygge opp tid med kjapt spill.

Leste du denne? Tysk vidunderbarn vekker internasjonal interesse. Nå kan han sjokkere mot Magnus Carlsen

51 strake

Overtaket vippet dermed over i Carlsens favør. Den ungarske sjakkprofilen Peter Leko, som har stortalentet Keymer som en av sine elever, sa dette til chess24.com underveis i partiet:

– Det blir en bitter følelse i kveld. Han (Keymer) hadde de posisjonene han liker og en god sjanse til å gjøre noe helt historisk.

Georgios Souleidis

Med lørdagens seier er Carlsen oppe i 51 strake partier uten tap i klassisk sjakk. Forrige smell kom så langt tilbake som 31. juli i fjor. Det er hans klart lengste rekke som ubeseiret i karrieren.

Carlsen har et godt stykke igjen før han er i nærheten av Ding Lirens rekke på hele 100 partier på rad i langsjakk uten tap. Kineseren greide den milepælen mellom august 2017 og november 2018.

Afrika

Tidligere i måneden høstet Carlsen mye ros for eminent spill på tampen av Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan. Mange gikk så langt som å beskrive det som noe av det ypperste han har levert noen gang.

Søndag fortsetter Carlsen med svarte brikker mot spanske Francisco Vallejo. Storturneringen i Karlsruhe, og senere Baden-Baden, går over ni runder og varer til 29. april.

Etter oppholdet i Tyskland reiser Carlsen videre til Elfenbenskysten for å spille sesongens første turnering i Grand Chess Tour. Med det blir han tidenes første regjerende sjakkverdensmester som konkurrerer i Afrika.

– Det er jo litt gjevt, og det er noe han synes er spennende, sa Carlsens manager Espen Agdestein til NTB nylig.