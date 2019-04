Premier League-keeper unngikk straff fordi han ikke visste hva nazihilsen var

Før helgen ble det kjent at den walisiske landslagsmålvakten gikk klar for anklager om å ha gjort en nazihilsen. Tirsdag offentliggjorde Englands fotballforbund (FA) forklaringen, og der kommer det fram at Hennessey ikke kunne straffes fordi det ikke kunne bevises at han gjorde gesten med viten og vilje.

32-åringen har selv forklart at han ikke visste hva en nazihilsen var. Det var hans tyske lagkamerat Max Meyer som i januar la ut et bilde av Hennessey på Instagram. Der kunne man se Palace-profilen løfte en strak høyrearm og holde venstrehånden over munnen. Bildet vekket stor oppmerksomhet, og FA opprettet sak mot waliseren.

To av tre panelmedlemmer ga Hennessey medhold. De trodde på hans forklaring om at han ikke visste bedre. I rapporten får han kritikk for ikke å ha fulgt med bedre i historietimene.

«Så usannsynlig som det kanskje høres ut for en eldre generasjon, avfeier vi ikke påstanden som usann. Faktisk, da vi undersøkte dette, viste Hennessey en betydelig – noen vil til og med si beklagelig – uvitenhet om alt som har med Hitler, fascisme og naziregimet å gjøre», står det i begrunnelsen.

Bør lese seg opp

FA-panelet anbefaler Hennessey å lese seg opp og bli kjent med viktige historiske hendelser.

I tillegg til å forsvare seg med at han ikke visste hva nazihilsen var, argumenterte keeperen med at den tilsynelatende gesten skjedde da han prøvde å få kontakt med personen som tok bildet fra Palaces lagmiddag 5. januar.

– Jeg er glad for at FA har frikjent meg. Dette var et tilfeldig øyeblikk som så ut som noe annet enn hva det i virkeligheten var da det ble fanget på kamera, sa Hennessey før helgen.

– Jeg vil si at jeg avskyr alle former for rasisme, fascisme, antisemittisme eller diskriminering av alle slag, la han til.

