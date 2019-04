Ny kamp i Lokalfotballen Direkte: Aftenbladet viser nabooppgjøret mellom Voll og Havdur

Fredag 24. mai er det klart for andre kamp i Aftenbladets storsatsing Lokalfotballen Direkte.

Denne gangen er det 50-årsjubilanten Voll fra Jæren som får besøk av nabo Havdur fra Sola. Snaut seks kilometer skiller klubbene som begge spiller i 4. divisjon avdeling 1.

Lokalfotballen er i full gang. Det er rivalisering, nerver, prestisje og kampen om å være det beste laget i eget distrikt.

– Kampene mellom Voll og Havdur er et klassisk lokaloppgjør. I tillegg feirer Voll 50-årsjubileum omtrent samtidig som kampen spilles. Aftenbladet ønsker å bidra til at dette blir en fest for de to naboene i 4. divisjon, og håper det kommer mange tilskuere som sørger for at rammen rundt oppgjøret blir minneverdig, sier Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen.

LES ALT OM VÅR NYE STORSATSING HER:

Jarle Aasland

Fredrik Fornes

Store planer

Første kamp ut i den nye satsingen var Austrått mot Hana i samme avdeling. Foran flere hundre tilskuere på Iglemyr vant hjemmelaget Austrått Sandnes-derbyet 3–0.

Folkefesten, både for spillere og tilskuere, skapte en uforglemmelig ramme. For mange av spillerne var dette første gang de spilte en kamp som ble direktesendt på TV.

Nå har turen kommet til Voll og Havdur.

– Dette er veldig kjekt. Jeg tror vi kan forvente en liten folkefest her hos oss også. Voll er kjent for å ha tilhengere som lager liv på tribunen, så jeg tror det skal bli god stemning og fest i bygda, sier daglig leder i Voll IL, Brit-Helen Kvål.

Klubben er i ferd med å ruste opp hjemmebanen sin Voll stadion. Første ledd i en tre trinns byggeplan er å legge kunstgras, så kommer nye flomlys, før en ny sittetribune med overbygg skal på plass.

– Vi holder på med kunstgresset nå. Det skal etter planen legges 14 dager før kampen mot Havdur, opplyser Kvål. Dermed blir lokalderbyet selve åpningen av den nye banen.

15. juni fyller Voll 50 år. Møtet med naboen blir som et slags vorspiel å regne. Det er allerede planlagt møter i forkant av kampen, og klubbens velkjente speaker, Tore Kåstad, kommer nok også til å sette sitt preg på begivenhetene.

Gikk til rivalen

Kvåls kollega i Havdur, Anne Nygård, er opptatt av at Havdur skal framstå som gode ambassadører for klubben – ikke minst når laget skal spille på TV.

– Vi håper det blir god oppslutning om denne kampen og at det blir en fest. Vi ønsker uansett å vise oss fra en god side med fair play i fokus. Vi har vårt prosjekt som heter uego (står for uegoistisk), og der er A-laget vårt også med. Vi ønsker at de skal oppføre seg eksemplarisk både på og utenfor banen, sier Nygård.

Men hva som skjer når dommeren blåser i gang oppgjøret mellom to rivaler, er umulig å bestemme på forhånd.

For Havdur-trener Viggo Mølstre blir kampen spesiell. I fjor trente han Voll, men før denne sesongen byttet han jobb og er nå hovedtrener i Havdur.

Etter to kamper i serien står Voll med tre poeng og Havdur med ett.