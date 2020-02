Virusfrykt kan gi tomme fotballtribuner i Italia

Fotballkamper i italiensk Serie A kan i tiden som kommer bli spilt for tomme tribuner. Det drastiske grepet tas for å hindre spredning av det nye koronaviruset.

Søndagens kamp mellom Inter og Sampdoria ble utsatt som følge av frykt for spredning av koronaviruset i Nord-Italia. Foto: DANIELE MASCOLO, REUTERS / NTB SCANPIX

NTB-AP

Tallet på døde og smittede av covid-19-viruset øker i Italia. Italienske myndigheter opplyste mandag at seks personer i landet til nå har mistet livet. Samtidig er det bekreftet over 200 smittetilfeller, flesteparten av dem i Nord-Italia.

Søndag ble en rekke kamper i toppserien i fotball utsatt som følge av frykt for at smitten skal spre seg ytterligere.

Mandag sendte Serie A-president Paolo Dal Pinto et brev til regjeringen der han ber om at toppseriekamper i de berørte områdene ikke skal fortsette å bli utsatt, men heller spilles for tomme tribuner.

Dal Pinto begrunnet forslaget med at det er svært få ledige kampdatoer å plassere utsatte kamper på i månedene som kommer. Alle toppligaene i Europa må være avsluttet senest 24. mai som følge av sommerens EM-sluttspill.

Italiensk politi jobber for å hindre spredning av det nye koronaviruset. Foto: Claudio Furlan, Lapresse / AP / NTB scanpix

Får støtte

Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora har også foreslått å spille kamper bak lukkede dører. Han skal ha rettet forslaget til statsminister Giuseppe Conti.

Foreløpig skal ingen endelig avgjørelse i saken være tatt.

– Å spille all idrett den kommende uken for tomme tribuner kan være mulig, fordi fans langt enklere kan bli hjemme, sa presidenten for Italias forbund for idrettsleger, Maurizio Casasco, mandag.

Frykten for ytterligere spredning av covid-19-viruset fikk da også andre konsekvenser. Styret i arrangørkomiteen for vinter-OL i 2026 i Cortina-Milano skulle etter planen ha møttes for første gang i Milano. Seansen ble i siste liten omgjort til et telefonmøte.

Medlemmene av det nylig oppnevnte styret er fra regionene Lombardiet og Veneto, områder som begge er berørt av viruset.

En av flere Lazio-supportere med munnbind under søndagens borteseier over Genoa. Foto: MASSIMO PINCA, REUTERS / NTB SCANPIX

UEFA-bekymring

Det hersker også usikkerhet rundt gjennomføringen av Inters planlagte europaligamøte med bulgarske Ludogorets. Kampen skal etter planen gå i Milano kommende torsdag.

Ludogorets-ledelsen skal ha henvendt seg til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) med et ønske om å få mer informasjon om situasjonen i Italia.

Samtidig skal Lyon ha tatt kontakt med Uefa og uttrykt bekymring rundt de 2.500-3.000 Juventus-supporterne som skal krysse grensen for å få med seg onsdagens mesterligamøte lagene imellom.

Juventus skal etter planen møte Inter til toppkamp i Serie A hjemme i Torino kommende søndag. Udinese-Fiorentina og Milan-Genoa er to av de øvrige kampene som etter planen skal spilles nord i Italia denne uken.

Inntil videre er det usikkert hva som skjer med kampene.

