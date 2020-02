Går mot slutten for 4. divisjons fantasyspill: – Det er synd

Om ikke noen åpner lommaboka for å kjøpe konseptet, vil det bli slutt med fantasyspill for lokalfotballen på Sørlandet.

Omtrent 150 deltakere har i fjorårssesongen spilt lokalfotballen på Sørlandet sin versjon av Fantasy. Men nå er det slutt. Konseptet legges ut for salg til en stiv pris. Foto: Fantasy Sørlandet

AGDER: – Jeg mener at Fantasy Sørlandet har gitt mer interesse for lokalfotballen på Sørlandet. Spillet har nok fått flere til å gå på kampene da de kjenner et par som skal spille og har de på sitt «Fantasy-lag», sier Espen Nordvang Nesse.

Han har tatt ansvar for å drive Fantasy Sørlandet og få det populære spillet til å gå rundt.

Fantasy Sørlandet er et nettspill som er inspirert av populære Fantasy Premier League. Spillet handler om å sette opp et lag med spillere fra 4. divisjon som du tror vil gjøre det bra på fotballbanen. Jo bedre spillerne gjør det i virkeligheten, jo mer poeng får du på laget ditt. Du starter spillet med en viss sum til å bygge lag for, og naturligvis så er de beste spillerne dyrest.

Randesund-spiller Espen Nordvang Nesse har drevet med Fantasy Sørlandet på dugnad i to sesonger. Han har ikke tjent en eneste krone på arbeidet, og har en kontakt i hver klubb som oppdaterer han på målscorer og målgivende pasninger. Foto: Randesund

Prislapp på 200.000 kroner

Etter to sesonger med Fantasy Sørlandet er det mest sannsynlig slutt. Grunnen er at Breddefantasy, som også eier et Fantasy-spill i lokalfotballen på Innlandet og Romerike, har valgt å selge konseptet videre.

Nesse opplyser at det koster 200.000 kroner å kjøpe seg rettighetene til å overta konseptet.

I en epost til Fædrelandsvennen skriver en av grunnleggerne bak Breddefantasy, Kim Kristiansen, at de har lagt ned store ressurser, både tidsmessig og økonomisk på å drive fram et fantasykonsept. Som småbarnsforeldre, følte de at de måtte prioritere annerledes. Han vil heller ikke bekrefte at prislappen er på 200.000 kroner.

Her klemmer Våg-spiller Simien Lirio (24) til med venstrefoten i 4. divisjonskampen borte mot Express 16. mai. Foto: Foto: Skjermdump fra video/Lokalsportens arkiv.

«Et økonomisk minusprosjekt for oss»

«Vi synes ikke det er riktig å snakke om konkrete summer utad i mediene før vi har konkludert med de vi forhandler med. Prisen som er fastsatt er overhodet ikke basert på penger og tid som er dyttet inn i prosjektet. Dette vil for alltid være et økonomisk minusprosjekt for oss, men vi har gjort det med både glede og entusiasme. Nå har vi et velfungerende konsept som vi dessverre ikke har tilstrekkelig med tidsressurser til å drive videre. Ingenting ville glede oss mer enn om noen ser det samme potensialet som vi ser i breddefantasy og vil ta ansvaret videre», skriver han videre.

Nordvang Nesse har drevet Fantasy Sørlandet på dugnad. Han har ikke tjent en eneste krone på de utallige timene han har lagt ned. Han tror det mest sannsynlige utfallet er takk og farvel for Fantasy Sørlandet.

For å skaffe deg Jerv 2-spiss Ole Marius Håbestad på ditt Fantasy Sørlandet-lag koster det deg 10,5 millioner «fantasypenger» Foto: Fantasy Sørlandet

– Jeg har en kontakt i hver klubb i 4. divisjon som oppdaterer meg med hvem som scorer, og hvem som slår målgivende pasninger. Så klubbene jobber igjen dugnad for meg for at dette skal gå rundt, sier han.

Nordvang Nesse får også skryt av Kristiansen.

«Det er ingen tvil om at vi beundrer den utmerkede jobben Espen har gjort på Sørlandet – og vi håper det kan fortsette å vokse. Breddefotballen trenger slike ildsjeler», skriver Kristiansen videre.

– Kan være enorm business

– Jeg håper jo at et under skal skje ved at noen kjøper konseptet slik at vi kan fortsette. Men det er mye penger for en enkeltperson. Det er flere klubber som ønsker at Fantasy Sørlandet skal fortsette. Det kan være en enorm business hvis man får det til skikkelig, og får rekruttert flere avdelinger i landet. Får man 2000 deltakere med en avgift på 100 kroner, så er pengene tjent opp igjen, sier Nordvang Nesse som selv er aktiv fotballspiller i Randesund.

Espen Nordvang Nesse driver siden Fantasy Sørlandet på Twitter og Facebook. Her oppdaterer han prisoppdateringer og tips for å bygge et godt Fantasy-lag bestående av spillere fra lokalfotballen. Foto: Fantasy Sørlandet

Spillermiljøet satt pris på Fantasy

I 2019 sesongen hadde Fantasy Sørlandet omtrent 150 deltakere. Nordvang Nesse sier han har fått tilbakemeldinger fra flere klubber at det er synd hvis fantasyspillet legges ned.

– I spillermiljøene synes de dette er ekstra gøy ved at de kan se prisene på seg selv og følge med på hvor mange poeng en spiller får. Spesielt lagene som rykket opp til 4. divisjon forrige sesong hadde gledet seg til å spille Fantasy. Jeg har fått tilbakemelding fra Trauma (nyopprykket lag i 4. divisjon jour.anm.) at spillerne synes det er kjipt at det ikke blir noe i år. De hadde gledet seg til å se hvor mye de selv koster på spillet, sier Nordvang Nesse.

