Kongshaug falt på 500 meter i junior-VM

Det største norske håpet i junior-VM skøyter, Peder Kongshaug, falt på 500 meter og fikk ødelagt muligheten til å kjempe om VM-tittelen i allround.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Peder Kongshaug fikk ingen god opplevelse på fredagens 500 meter, men det er flere muligheter i junior-VM. Foto: Svein Hagen

NTB

Kongshaug åpnet med 10,37, men falt.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det var vanskelig å se fra der jeg sto. Han var kanskje for giret, sier en skuffet trener Wouter olde Heuvel til Aftenbladet.

Han forteller at Kongshaug klaget over hoftesmerter etter fallet, men at han håper han er klar til 1500 meter senere fredag.

Ødelagte sammenlagtmuligheter

18 år gamle Kongshaug fra Sandnes og Stavanger gikk i det 12. paret. Det var store forventninger til Kongshaug etter at han vant verdenscupen på 1500 meter sammenlagt i år. Han vant også det siste verdenscupløpet på distansen i Minsk.

Fallet på 500-meteren setter en stopper for sammenlagtmulighetene i junior-VM. Han kan likevel kjempe om gullet på 1500-meteren, og på enkeltdistansene videre utover i mesterskapet.

– Nå må han kvitte seg med skuffelsen raskest mulig, og jobbe mentalt for å snu tankegangen. Jeg håper han klarer det. Å falle er bra læring, men vil ikke at det skal skje i VM, sier olde Heuvel.

Også klubbkameraten falt

Kongshaug har personlig rekord på 36,59 på 500 meter. Denne sesongen har han notert 1.11,32 på 1000 meter og 1.48,78 på 1500 meter.

Det er VM både på enkeltdistanser og allround for juniorene i Polen denne helgen.

Klubbkameraten Oddbjørn Mellemstrand led samme skjebne som Kongshaug og måtte over ende på 500 meter.

Dermed er det Kasper Tveter, som noterte 37,25 på distansen, man må sette sin lit til i sammendraget. Sprinteren Håkon Sæther gikk inn til 37,29, mens sammenlagtløperen Sander Eitrem noterte 38,91.

Blant jentene var det nederlandske Femke Kok som tok gullet med 38,49.

Dette var de norske plasseringene: 25) Maria Netland Rabbe 41,55, 30) Marte Bjerkreim Furnee 41,72, 48) Amalie Haugland 42,50 og 50) Arwen Szygenda 42,79.

