– Det er litt kjipt at det har gått så bra

Nå må VM-dronning Marte Olsbu Røiseland lete etter andre mål å strekke seg etter. Lørdag ettermiddag sørget hun på suverent vis for norsk stafettgull.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Marte Olsbu Røiseland har hatt et eventyrlig VM så langt. Foto: Berit Roald

ANTERSELVA: – Hun er fabelaktig. Jeg vet at hun var svært fokusert på mesterskapet. Norge har et bra lag, men at hun gjør dette dag etter dag er utrolig.

Tyske Denise Herrmann stilte seg opp i rekken av skiskyttere som er smått tause av beundring over det Marte Olsbu Røiseland får til i solskinnsmesterskapet i Anterselva. Etter stafettgullet lørdag hadde hun tatt seks medaljer i VM. Altså medalje på hver eneste øvelse.

Rekordjakt

I morgen kan hun sette rekord. Ingen har før vunnet syv medaljer i et VM, men Laura Dahlmeier hadde seks av seks mulige i VM for tre år siden. Siden den gang er VM-programmet utvidet med en øvelse. Dermed en ekstra mulighet for Marte Olsbu Røiseland.

At Røiseland nå kan gå forbi deres egen store stjerne som la opp som 25-åring, gir hakeslepp både hos utøvere og utallige tyske skiskytterfans som det er mange av den norditalienske dalen.

Vemod

Samtidig som hun blir beundret, idolisert og er glad for hver eneste medalje hun tar, så er det ett lite skår i alle glede.

– Det er nesten litt kjipt at det har gått så bra. Seks av seks og fire gull. Det blir nok mitt beste mesterskap noensinne. Det blir umulig å overgå dette, sier hun.

– Så da er det vel egentlig bare å legge opp?

– Nei. Heldigvis har jeg andre mål å jobbe mot. Det handler blant annet om en gul trøye i verdenscupen som jeg har et håp om å være med å kjempe om, sier hun.

Marte Olsbu har akkurat gått over målstreken og sikret gull til favorittene på VM-stafetten. Det er hennes sjette medalje av seks mulige i mesterskapet. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Fortsetter lenge

Like etter stafetten i et fullpakket pressesenter lovet hun at hun blir med til OL i Beijing om to år.

– Så lenge jeg har motivasjon og ting fungerer og jeg synes det er gøy, så vil jeg fortsette. Jeg har ikke satt noen frist.

Stafetter handler ikke bare om den ene løperen. Norge hadde tre andre løpere som også presterte. Men etterpå var det en de ville hylle.

Solemdals fjerde gull

Synnøve Solemdal gikk første etappe og tok sitt fjerde VM-gull på stafett. Hun er tryggheten selv på standplass selv om det går litt sakte i sporet.

– Marte er verdens beste skiskytter for tiden. Utrolig deilig å ha en slik løper på siste etappe. Jo tøffere det blir, jo mer tent blir hun, sa Solemdal etter at det hele var over.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk den annen etappe. Hun har nesten ikke flere superlativer igjen.

– Det er vanskelig å si hvor utrolig bra dette er. Vi driver med en ekstremt marginal idrett. Det handler ikke bare om å være i god fysisk form, men det handler om å ha hodet på plass. Om å være på hele tiden. Det er utrolig imponerende at sørger for stafetten.

Tiril Eckhoff fikk en tung stående skyting. Hun gikk fort, men pådro seg en strafferunde på den stående skytingen. Men lynet fra Fossum sørget for at Marte Olsbu hadde et godt utgangspunkt på den siste etappen.

– Hun er bare i en klasse for seg. Dette gullet er en laginnsats, men det Marte gjorde her i dag, var suverent.

Hun som gikk ankeretappen selv understreker at en slik seier ikke kommer uten kostnader.

– I dag er jeg spesielt stolt av både laget og egen prestasjon. Jeg var veldig nervøs før start i dag, og det er alltid litt kjipt å gå den siste etappen. Da er det du som kan ødelegge for alle lagvenninnene. Derfor betydde de medaljene jeg hadde tatt tidligere i mesterskapet ingenting i dag.

Det norske vinnerlaget på stafetten. Fra venstre Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Synnøve Solemdal. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Drama på siste stående

Det var på den aller siste skytingen at hun avgjorde det hele. Hun kom inn sammen med Sveriges Hanna Öberg. Hele Sverige håpet at de skulle få sin første medalje i mesterskapet. Slik skulle det ikke gå.

Hun ville være først inn, stå på skive en og skyte det første skuddet. Hun ville legge press på det svenske håpet.

– Jeg satset og det gikk inn. Hanna satset og det gikk ikke. Det kunne like godt ha vært meg som hadde stått der med bomskudd, forteller hun om gamblingen på den siste og avgjørende skytingen.

Søndag avsluttes det hele med fellesstart. Da kan VM-dronningen krones.

– Jeg skal gjøre alt, men medalje kan ikke bestilles.