TIL får hjelp fra «lillebror» for å takle snøkaoset

Lørdag hadde den tidligere keepertreneren i TIL vært oppe på Alfheim og kjørt traktor for å klargjøre banen etter snøfallet i natt.

– Jeg skal tilbake i morgen. Det er sånn det bør være, vi hjelper hverandre og har traktoren i beredskap, forteller Takøy til iTromsø.

Traktoren har de latt stå på Alfheim etter at den ble flyttet fra Tromsdalen og til Alfheim i forbindelse med TUIL-Raufoss, som ble spilt på TILs hjemmebane 2. november.

Men selv med ekstrahjelp, ble treningen lørdag litt utsatt.

– Vi måtte vente litt før vi fikk starte treningen. De kjørte traktorene så vi fikk vekk snøen, men det funket, sier Eric Smith til iTromsø etter treningen.

Ronald Johansen / iTromsø

Svensken frykter ikke at det skal komme så mye snø at kampen blir utsatt.

– Det vet vi ikke, men det kan være en fordel, for da får vi kontroll på de andre lagene ligger an, men vi får håpe at vi kan spille hele kampen uten avbrudd. Det tror jeg er best, sier svensken.

NFF uttalte tidligere i uken at de ville holde igjen starten av andreomgang i kampene, hvis det var behov for å brøyte på noen av arenaene, slik at andreomgang skal starte samtidig i alle kampene.

Snøerfaring

Under kampen mellom TUIL og Raufoss, måtte kampen stoppes i førsteomgang fordi snømengdene gjorde det umulig å spille og man måtte ha en brøytepause.

– Vi vet fra forrige gang at det tar 13–14 minutter å brøyte banen hvis det snør så mye at kampen må avbrytes, sier Takøy.

Mats Rydland

TIL-trener Simo Valakari er mer spent enn nervøs før siste runde som avgjør TILs skjebne denne sesongen. Han har valgt å ikke se på værvarslingen, som viser at det kan komme betydelig med snø søndag.

– De med ansvar for det, vil gjøre alt de kan for at alt skal være så bra som mulig, sier TIL-treneren.

Han vil ikke fortelle spillerne hva stillingen er i de andre kampene, men tror de uansett får det med seg.

– Man føler det. Jeg har spilt slike kamper selv og man føler hvordan publikum reagerer, for alle vet resultatet. Det viktigste er at vi fokuserer på vår kamp og hvordan vi spiller. Gjør vi det, så får vi resultatet vi trenger. Det er viktig at vi fokuserer på vår kamp, sier Valakari.

Azemi sto over

Morten Gamst Pedersen var ikke med på siste del av treningen lørdag, mens Fitim Azemi ikke var med i det hele tatt.

– Han (Azemi) har trent fotball hver dag nå, og han har ankelskaden, så vi ga ham en litt lettere dag i dag. Morten var med på mesteparten av treningen, men spilte ikke på slutten, sier Valakari.

Med unntak av suspenderte Kent-Are Antonsen og Mikael Norø Ingebrigtsen (skadet), er alle i TIL-stallen aktuelle for troppen mot Stabæk.

Under deler av treningen var også Forza Tromsø til stede.

– Det er en god følelse at supporterne er her, sier Valakari, som var glad for støtten fra supporterne.