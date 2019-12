Supertalentet tok EM-sølv og knuste nordisk rekord: – Kom nesten som et sjokk

Unggutten endte kun bak greske Andreas Vazaios. Med løpet revansjerte han torsdagens noe skuffende femteplass på 100 meter butterfly. Da jaktet han Norges første gullmedalje i internasjonal svømming på sju år, men var ikke i nærheten.

– Det er kanskje det største øyeblikket i min seniorkarriere. Det betyr utrolig mye for meg. Jeg kommer aldri til å glemme det, sa Hvas til TV 2 etter sølvet.

19-åringen fra Bærum forbedret sin egen norske rekord på 200 meter medley under fredagens forsøk. Det gjorde han med 1.53,74, som også var nordisk bestenotering.

Historiens niende raskeste

Noen timer senere smadret han tiden med nøyaktig to sekunder. Hvas ledet halvveis, men hadde falt ned til sølvplassen da det gjensto 50 meter. Til slutt skilte det 89 hundredeler opp til Vazaios. Phillip Heintz fra Tyskland tok bronsen.

Ifølge NRK er Hvas’ tid på 1.51,74 den niende beste i verden noensinne. Kun to europeere har svømt distansen raskere enn nordmannen, som var feltets yngstemann.

– Jeg måtte sjekke et par ganger faktisk, for å bekrefte at det var min tid. Det kom nesten som et sjokk. Jeg var veldig overrasket, sa Hvas.

Claudio Bresciani, TT / NTB scanpix

Allsidig svømmer

Tomoe Zenimoto Hvas er et skikkelig supertalent. Allerede som 17-åring slo han til med bronse på 200 meter medley under senior-EM i København. To år senere gikk han ett hakk opp på pallen.

I fjor høst vant han gull på samme distanse i ungdoms-OL. Han tok også sølv på 50 meter butterfly og 50 meter rygg i samme mesterskap.

Hvas er en svært allsidig svømmer. Unggutten rår tilsammen over hele ti norske rekorder på kort- og langbane.