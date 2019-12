Fra pallplass til sykehus på 20 timer

RUKA: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er fortsatt ikke helt som de andre langrennsløperne.

Søndag kl. 11.45, Ruka, Finland: Astrid Uhrenholdt Jacobsen går over mål på en sterk tredjeplass på minitouren i sesongåpningen i verdenscupen.

Mandag kl. 07.45, Lillehammer sykehus, Norge: Medisinstudent Jacobsen kler på seg hvit frakk for sin første praksisdag på barneavdelingen.

32-åringen fra Oslo har hatt permisjon fra landslaget denne sommeren og høsten. Hun er inne den siste fasen av medisinstudiet. Det kunne ikke kombineres med reising og samlinger. Derfor har hun trent sammen med løperne på kretslaget i Oslo og guttene i Heming.

Passet godt med Lillehammer

Det ser ut til å ha fungert. Tredjeplassen i Ruka var sterk og bare uovervinnelige Therese Johaug og Heidi Weng var foran henne.

– Nå er det vel litt kjapt å fastslå at min måte å gjøre det på har vært en suksess etter bare tre verdenscuprenn, sa hun etterpå.

At hun har fått seg en praksisplass ved sykehuset på Lillehammer passet veldig godt. Neste helgs verdenscup arrangeres i nettopp Lillehammer.

– Ja det var planlagt, slår hun fast.

Søndag ettermiddag reiste hun til Oslo, og søndag kveld kjørte hun opp til Lillehammer for å være klar til innsats tidlig mandag.

Johaug fortsatt like suveren

Dersom Jacobsens tredjeplass var en liten overraskelse, så var det ingen som ble sjokkert over at Therese Johaug også var utilnærmelig på den avsluttende jaktstarten. Hun vant som hun ville.

– Jeg synes jeg gjorde et veldig godt skirenn i dag. Kjente at jeg hadde et lite gir ekstra på sisterunden slik at jeg også kunne gå i mål på beste etappetid.

Heidi Weng slo Uhrenholdt Jacobsen i den siste motbakken. Endelig var det fremgang som for halvannet år siden vant verdenscupen sammenlagt. Siden den gang har det vært mye motgang. Men nå viste hun seg frem med sitt gamle jeg.

– Det var kjempegøy. Jeg skjønte egentlig ikke selv at det skulle gå. Jeg tenkte bare: «Herlighet», dette er bra. I dag hadde jeg bestemt for å ikke bry meg om hvordan det skulle gå, bare gå skikkelig bra på ski.