Hva skjer med Premier League? Dette må til for at ligaen starter igjen.

Skremte spillere, urolige leger, nøytrale baner og frykt for skader. Spørsmålene er mange når britene diskuterer «Prosject Restart».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Virgil van Dijk og Liverpool var før koronakrisen kun to seire unna å hente en etterlengtet ligatittel. Det er ikke sikkert at ligaen kan spilles ferdig. Da kan også gullet ryke for Merseyside-klubben. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Samtidig som fotballen er i ferd med å starte igjen i Tyskland, Færøyene og Sør-Korea, er det meste uavklart rundt Premier League i England.

Britiske medier skriver at minst 14 av 20 klubber må gi «Project Restart» tommel opp for at sesongen skal spilles ferdig, gitt at de får tillatelse fra myndighetene.

Avstemningen skulle etter planen finne sted på en videokonferanse på fredag, men nå virker det mer sannsynlig at de skal diskutere en plan for å igangsette treninger igjen mandag. Avstemningen vil skje senere, ifølge The Telegraph.

Hvis man skal spille sesongen ferdig, er det en rekke spørsmål som må besvares. Er det helsemessig forsvarlig? Hva hvis spillerne ikke ønsker å spille? Hvor skal man spille? Hvordan vil kampene se ut? Hva skjer ved smitte?

«Hvis du skal overbevise spillerne, må du overbevise legene»

De to første problemstillingene henger sammen. Hvis du skal overbevise spillerne, må du overbevise legene, skriver sjefskribent Rob Draper i The Mail on Sunday på Twitter.

For noen dager siden skrev The Athletic at klubbleger i Premier League hadde sendt et langt brev til ligaledelsen med rundt 100 spørsmål, fordelt på ti temaer som de mener ligaen ikke i tilstrekkelig grad har tatt stilling eller hensyn til.

The Athletic, sitert av NTB, nevner noen av punktene:

Godkjenning av retningslinjer som fortsatt innebærer risiko for dødsfall.

Mulig smitteoverføring via svette og keeperhansker.

Mistanke om at enkelte klubber allerede ignorerer retningslinjene.

Nødetaters mulighet til å kunne rykke ut til hendelser på treningsfeltet.

«Må alle ansatte skrive under på at de er fornøyde med covid-19-protokollen? Er man i så fall ansvarlig dersom noe skjer med en spiller? Hvem er ansvarlig, legen eller Premier League? Hvordan kan vi som leger godkjenne retningslinjer som fremdeles innebærer dødsrisiko», spør legene i e-posten.

The Guardian skriver at en forutsetning for oppstart er koronatesting av samtlige som vil være involvert. Avisen nevner et estimat på 40.000 tester, men at dette tallet også kan vokse betraktelig.

Premier League skal ha insistert på at dette kan gjennomføres privat uten å ramme det offentlige helsesystemet.

Fotballspillere kritiske: – Galskap å starte opp uten vaksine

Det er ventet at britiske myndigheter vil komme med oppdaterte retningslinjer på søndag. Dagen etter skal klubbene holde en videokonferanse om veien videre.

Når klubbene er blitt enige om sikkerhetsprotokoller, vil disse bli presentert for representanter av spillerne, trenerne og dommerne.

«Det er ikke mange som har luftet følelsene sine om temaet, men de som har gjort det, har gjort det av frykt», skriver The Guardian.

Manchester City-stjernen Sergio Agüero har hevdet at «flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie». Nylig var landsmann og West Ham-spiller Manuel Lanzini inne på det samme i et intervju med den hjemlige radiokanalen Radio Continental i Argentina.

– For meg vil det være galskap å starte opp med spill i Premier League uten at det er en vaksine som beskytter deg. Jeg vil selvfølgelig spille, men vi må beskytte andre. Jeg ville ikke startet nå, sa Lanzini i intervjuet, ifølge Daily Mail.

Sergio Agüero har sagt at flere Premier League-spillere er redde. Foto: LEE SMITH / Reuters

Uenighet om nøytrale baner: – Må gi opp massiv fordel

Et annet tema som skal diskuteres på møtet på mandag, er forslaget om spill på nøytrale baner. Om ikke klubbene enes om dette, må sesongen avlyses, ifølge Richard Bevan, sjefen for trenerforeningen (LMA).

Ifølge The Times er det først og fremst lagene på bunnen av tabellen som er kritiske til spill på nøytrale baner. Det er mange av de samme lagene som også skal være motstandere av å starte opp igjen.

Aston Villa (19.-plass), Brighton (15.-plass) og West Ham (16.-plass) har gått ut offentlig i opposisjon mot forslaget.

Administrerende direktør i Aston Villa, Christian Purslow, påpeker i et intervju med Talksport at det står milliarder på spill med tanke på et eventuelt nedrykk.

– To tredjedeler av våre seire denne sesong har kommet på hjemmebane (fem av sju). Vi har seks hjemmekamper igjen, og jeg tror at alle Villa-fans er enige om at å gi opp den fordelen er en massiv beslutning. Jeg vil ikke gjøre det hvis ikke forutsetningene er riktige, sier Purslow.

Disse kriteriene vil bli brukt for å velge nøytrale baner, ifølge The Telegraph:

Hvor lett det vil bli for supportere å samles og reise.

Hvor lett det vil bli å hindre at supportere kommer nærme stadion og å implementere sosial distansering.

Tidligere eksempler på at kamper er blitt stanset.

Infeksjonsraten av koronaviruset i det lokale området.

Aston Villa-direktør Christian Purslow har påpekt hvor viktige lagets hjemmekamper har vært så langt denne sesongen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Action Images / NTB scanpix

Frykter skader – foreslår kortere omganger

Forrige uke åpnet flere klubber treningsanleggene for individuell trening, under et strengt regime. Det er viktig å komme i gang med trening så tidlig som mulig for å forebygge skader når Premier League sparkes i gang.

Den skotske ligaen (SPFL) har sagt at spillerne trenger seks ukers trening før ligaen settes i gang, ifølge The Guardian. I England er håpet vanlige treninger fra 18. mai og kamper fra 8. juni, noe som tilsvarer halvparten av hva nabolandet anbefaler.

Spillere som er avhengig av massasje for å forebygge muskelskader, vil trolig heller ikke få det på grunn av retningslinjene, ifølge The Mirror.

BBC skriver at lederen for den engelske spillerforeningen (PFA), Gordon Taylor, har foreslått å korte ned omgangene på 45 minutter, samt ha flere bytter.

Premier League sier at forslaget «ikke er på bordet», mens Football League-leder (nivå to til fire) Rick Parry er mer positiv.

– Jeg synes ikke vi burde utelukke noen kreative ideer, sier Parry.