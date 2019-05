Norges eneste målscorer føler seg klar for Eliteserien. Vålerenga-treneren er ikke like sikker.

LUBLIN, POLEN: – Jeg har egentlig følt meg klar lenge, jeg da, sier han til Aftenposten.

Han er den eneste som har scoret for Norge under U20-VM i Polen. Det kom mot Uruguay. Torsdag spilles siste gruppespillskamp mot Honduras.

Høyrebacken har vært i Vålerenga-systemet siden han var 12 år. I september 2017 fikk han sin eliteseriedebut fra start i 2–1-seieren mot Brann på Intility Arena.

Sesongen etter fikk 20-åringen kun to opptredener i serien for klubben, og ble på høsten leid ut til HamKam i 1. divisjon. Denne sesongen har Borchgrevink vært på utlån til Notodden, hvor han har vært et fast inventar i forsvarsrekken.

1. juli går leiekontrakten med de blåkledde fra Telemark ut.

– Da skal jeg sette meg ned med Vålerenga og Notodden og høre hva de tenker om tiden videre. For min del er det spilletid som er prioritet, så får jeg se hva klubbene sier.

Fakta: Norges kamper i U20-VM 24. mai: Uruguay – Norge (3–1) 27. mai: New Zealand – Norge (2–0) 30. mai: Norge – Honduras X

Deila: – Har et stykke å gå

Selv har han følt seg klar for å spille regelmessig i Eliteserien en stund allerede.

– Ja. Jeg har vært på A-laget siden 2017-sesongen. Men det handler om å få muligheten. Hvis jeg fikk muligheten i Vålerenga, skulle jeg vært klar til å plukke opp hansken.

Dagen etter at Borchgrevink satte inn Norges eneste mål i U20-VM så langt, gikk Vålerenga på et sviende 0–3-nederlag for erkerival Lillestrøm.

Da Vålerenga-trener Ronny Deila etter kampen fikk spørsmål om Borchgrevink var langt unna en plass på laget, var han usikker.

– Det er vanskelig å svare på. Det er en grunn til at han spiller i 1. division og ikke her. Han har fortsatt et stykke å gå.

Han er likevel klar på at Borchgrevink, som rundet 40 landskamper på aldersbestemt nivå under dette mesterskapet, har en lysende fremtid.

– Det er en U-spiller som kan bli fryktelig god, men han trenger litt tid, mener Deila.

Fakta: Stillingen i Norges pulje (gruppe C) etter to runder 1. New Zealand (+7) – 6 poeng

2. Uruguay (+4) – 6 poeng

3. Norge (-4) – 0 poeng

4. Honduras (-7) – 0 poeng X

Kampen som må vinnes

Norge må slå Honduras torsdag for at håpet om avansement i VM fortsatt skal leve.

– Det er fullt mulig å vinne og vinne den med flere mål, hvis vi er på og begynner å sette sjanser, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

Borchgrevink har spilt samtlige minutter for Norge under mesterskapet og starter etter alt og dømme også torsdagens kamp.

Nærmest etter avspark i den andre omgangen gikk høyrebacken på et sugende løp langs kanten, Tobias Børkeeiet slo en glitrende ball, og på ett touch trillet Borchgrevink ballen i mål.

– Det er egentlig noe vi har trent endel på. Det er meningen at jeg skal komme så høyt i banen at jeg kan begynne å starte inn bak der. Det gjelder å komme i de posisjonene, og da må man komme med de helhjertede løpene, sier han.

Helhjertede løp vil også Norge behøve når de møter Honduras 18.00 på Arena Lublin.