Hevder Liverpool kan få to kamper på samme dag

Se for deg at Liverpool spiller to kamper, i to ulike turneringer, på to forskjellige kontinenter – i løpet av 24 timer.

Det har aldri skjedd før, men det kan vise seg å bli den eneste løsningen.

Etter at Liverpool slo Arsenal i en forrykende kamp i ligacupen onsdag kveld, har det oppstått store logistikkproblemer for klubben.

I utgangspunktet skal kvartfinalene i ligacupen spilles 17. eller 18. desember. Det er bare ett stort problem: Liverpool skal spille i semifinalen i klubb-VM på samme dato. Den spilles i Qatar.

Etter seieren over Arsenal ga Klopp tydelig uttrykk for hva han mente om situasjonen.

– Om de ikke kan finne en ordentlig dato for oss, og da mener jeg ikke første juledag klokken tre, så kan vi ikke spille. Da går motstanderen vår videre. Vi ønsker ikke å bli ofre for dette problemet, sa Liverpool-manageren, ifølge The Guardian.

To kamper samme dag

Det som gjør situasjonen ekstra krevende er at Premier League-klubbene har et allerede tettpakket juleprogram. I tillegg spilles den første runden i semifinalen i ligacupen allerede 7. og 8. januar. Tre uker senere spilles andre runde.

Det finnes knapt et ledig øyeblikk i kalenderen som gjør det mulig å spille kampen.

The Times hevder at det derfor er pågått samtaler mellom arrangørene for turneringen og Liverpool-representanter, der forslaget om å spille to kamper samme dag er blitt luftet.

Opplysningene stemmer også overens med de The Telegraph sitter på.

Blir trolig spilt i januar

Finalen i ligacupen spilles 1. mars. Den vil uansett ikke bli flyttet på, er det blitt bekreftet.

Samtidig er det også blitt diskutert å flytte Liverpools kvartfinale til samme uken som semifinalene skal spilles. Men det forflytter problemet.

Da må Liverpool spille første semifinale når den andre opprinnelig skal spilles (28. eller 29. januar). Liverpools andre semifinalekamp blir da flyttet til februar.

Skulle derimot Liverpool bli nødt til å spille to kamper samme døgn, er det en rekke spørsmål som reiser seg.

Liverpool vil måtte ha totalt 36 spillere for kunne stille med 11 spillere på banen og 7 på benken i begge kampene. Så langt denne sesongen har Klopp brukt 29 spillere i alle turneringer. I tillegg er det usikkert hvem som i så fall skal lede laget på de ulike arenaene.

Siste ord i saken er enda ikke sagt. Det er helt sikkert.