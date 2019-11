Solskjær hyller McTominay: – Han har vært fantastisk

McTominay har tilrevet seg en fast plass på Uniteds midtbane og står med to scoringer og én målgivende pasning på de første ti Premier League-rundene.

Scoring ble det så sent som i 3-1-seieren mot Norwich i forrige serierunde.

– Han har vært fantastisk. Nå har han og Fred fått til et bra samarbeid. De spiller bra sammen og gjorde det også forrige sesong, sier Ole Gunnar Solskjær om unggutten.

McTominay og Fred fikk sjansen sammen både mot Arsenal og PSG sist sesong da United slet med skadeproblemer.

Marginer

Den siste tiden har duoen vært god, og i særdeleshet McTominay.

– «Scotty» har vært strålende. Han er en leder. En United-gutt. Han har gått gradene i klubben, og du ser at han har vært spiss med målet han gjorde mot Norwich. Han utvikler seg til å bli en svært god midtbanespiller, sier Solskjær.

United-manageren har i tillegg til 22-årige McTominays prestasjoner kunnet glede seg over et resultatmessig oppsving de siste ukene. Onsdag ble det ligacupavansement mot Chelsea, og uka før ble det seier i europaligaen mot Partizan Beograd.

Solskjær mener det handler om marginer.

– Sånn er fotballen. Noen ganger har du flaks med terningen, andre ganger har du det ikke. Kampen onsdag ble avgjort med en fantastisk skudd av Marcus, og i Beograd forsvarte vi oss veldig bra. Mot Norwich var vi åpenbart gode. Selvtilliten er bedre, og det hjelper å få spillere tilbake fra skade. Alt satt sammen er det ikke langt mellom fiasko og suksess, sier kristiansunderen.

Han utdyper det med marginer:

– Små marginer avgjør kamper på dette nivået. En dommeravgjørelse eller en avgjørelse av spillerne i et viktig øyeblikk. Det er så mye lettere når du får selvtillit eller momentum gjennom noen resultater.

Snudde mot Liverpool?

United-sjefen antyder at 1-1-kampen mot Liverpool i kjølvannet av landskamppausen i oktober kan bli stående som et lite vendepunkt.

– Landskamppausen kom på et strålende tidspunkt for oss. Vi forberedte oss godt til Liverpool-kampen, og når du får til en bra prestasjon og et bra resultat mot serielederen, gir det deg mer energi, sier Solskjær.

Lørdag er Bournemouth motstander. Det kan bli Uniteds fjerde strake seier på fremmed gress. Før den rekken startet hadde Solskjærs mannskap tapt 11 bortekamper på rad.

United er nummer syv på tabellen i Premier League. Opp til Arsenal på femteplass skiller det kun tre poeng, mens det er ytterligere fire poeng opp til lagene i topp fire.

Bournemouth er uten seier på fire kamper og ligger på niendeplass.

