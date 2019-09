TUIL tapte skjebnekampen mot Sandnes Ulf

Slutt. Sandnes Ulf vinner 4–1.

90.min: Det legges til tre minutter

86.min: Frispark for Sandnes Ulf i meget god skuddposisjon. Nilsen redder.

85.min: 1–4. Det rakner for TUIL og Ogwuada setter inn 1–4.

80.min: Corner til bortelaget.

79.min: En strålende blokkering av Breimyr hindrer 1–4.

78. min: Tounekti erstatter Berg Johnsen.

77.min: Kjæve skaffer TUIL corner. Breimyr er sterk og komme til heading, keeper redder.

75.min: Et skudd går via hodet til Braaten og til corner for gjestene.

73.min: Bortelaget styrer nå. TUIL virker, forståelig nok, rystet.

71. min: Med tap her kan man slå fast at TUIL nesten helt sikkert spiller i andredivisjon neste sesong.

69. min: Bortelaget vil ha straffe for hands, men får det ikke. Kind Bendiksen og Kjæve kommer inn for TUIL, Løvland og Karlsen går ut.

68.min: Stygg takling fra Edvarsen på Andreassen. Slipper unna kort.

67. min: Brutalt for TUIL som fikk en fortjent utlikning, men som fem minutter seinere ligger under med to.

1–3. Bortelaget øker ledelsen. Eriksen målscorer på begge de to siste målene.

1–2. Gavepakke fra TUIL-keeper Nilsen og bortelaget er tilbake i ledelsen.

62.min: TUIL går definitivt for seier her, ett poeng hjelper fint lite.

1–1. Fortjent utlikning for TUIL. Karlsen slår inn til Løvland som avslutter på første berøring i lengste hjørne.

59.min: Glimrende pasning fra Løvland som Vegard Lysvoll nesten får tuppt i mål.

57.min: Forholdsvis jevnt de første 12 minuttene av andre omgang.

54.min: Arntzen felles og skaffer TUIL frispark i god innleggsposisjon. Løvland skal ta.

51.min: Vegard Lysvoll får en stor mulighet. Ballen ender litt tilfeldig i beina til spissen på femmeteren, men skuddet går i keeper.

48. min: Gjestene med den første muligheten. Eriksen skyter godt på halv voley, Nilsen slår til corner.

47.min: Løvland blir liggende nede etter en duell i feltet, men ser ut til å komme seg på beina.

46. min: Vi er i gang igjen.

Pause på 1–0 til bortelaget.

45.min: Ringberg med et raid fra egen halvdel. Får et tvilsomt frispark imot, til TUIL-spillernes store frustrasjon.

44. min: Corner til Sandnes Ulf.

43. min: Corner til TUIL som trykke rpå.

40. min: Stor TUIL-mulighet. Karlsen med en flott pasning til Lysvoll, som legger igjen til Andreassen. Skuddet slås over av keeper.

38. min: TUIL ser farligere ut nå. Håvard Lysvoll finner bror Vegard som skyter fra skrått hjold. Keeper har kontroll.

36. min: TUIL med initiativet i kampen, men skaper altså ikke sjanser. Arntzen skaffer et frispark helt nede ved hjørneflagget. Løvland skal slå. Ender med en stor mulighet for Håvard Lysvoll som får heade fritt fra seks metr. Bør i hvert fall treffe mål.

35. min: Braaten ser ut til å slite med å få blødningen til å stoppe.

32.min: Arntzen villig med fremover, men pasnings- og innleggskvaliteten er for svak.

31.min: Skjer ikke så mye i kampen for øyeblikket. TUIL sliter fortsatt med å skape farligheter.

30.min: Karlsen tas og TUIL får frispark.

27. min: Kampens første gule kort går til Håvard Lysvoll.

25. min: Nok en corner til gjestene.

24. min: Breimyr klarerer et godt innlegg fra Holmvik til corner. Braaetn blør og må ut på linjen.

21. min: Håvard Lysvoll med TUILs første skudd mot mål, men stopper i en Sandnes Ulf-spiller.

18. min: Jevnt på TUIL Arena nå, men TUIL har fremdeles ikke skapt noe foran gjestenes mål.

17. min: Thoms Braaten ute på sidelinjen for å bytte sko(!)

16. min: Løvland tas og Berg Johnsen forsøker ta frisparket kjapt, uten særlig suksess

14.min: Nok en corner til hjemmelaget.

13.min: Bedre av TUIL og Ringberg skaffer en corner.

12.min: TUIL har fått låne ballen litt mer de siste minuttene.

9. min: Sandnes Ulf sin dominans fortsetter.

6. min: Tidligere TIL-spiller Landu Landu spiller fra start for Sandnes Ulf, som vinner nok et hjørnespark.

6. min: Marerittstart for TUIL som ikke har fått låne ballen de første seks minuttene.

0–1. Bortelaget i ledelsen i kjølvannet av corneren. Halgunset målscorer på et skudd som muligens er innom en TUIL-spiller.

4.min: Corner til bortelaget, som har tatt kommandoen i oppgjøret. Klareres til nok en corner.

2. min: Kjempesjanse for gjestene. En dødball ender med et skudd fra kort hold som treffer tverrliggeren.

1.min: Kampen er i gang. Meget glissent på tribunen, noe det spesielle tidspunktet selvsagt må ta det meste av skylda for.

Det betyr at både kaptein Thomas Kind Bendiksen og Håkon Kjæve er plassert på benken.

TUIL stiller med følgende startellever: Theodor Nilsen, Andreas Arntzen, Henrik Breimyr, Thomas Braaten, Håvard Lysvoll, Anders Karlsen, Lasse Berg Johnsen, Andreas Løvland, Lars Henrik Andreassen, Sander Ringberg og Vegard Lysvoll.

Før kampen: TUIL står med to strake tap og har ni poeng opp til Strømmen på kvalikplass. Med åtte serierunder igjen betyr det at TUIL sannsynligvis må vinne minst fem av kampene skal det være håp om fortsatt spill i 1. divisjon på TUIL Arena i 2020. TUIL-trener Jonathan Hill er fremdeles opptatt med trenerkurs på Malta, og assistenttrener Svenn Tprneus vil lede laget sammen med David Lundblad.

Sandnes Ulf ligger midt på tabellen med sine 26 poeng, og en kvalikplass til Eliteserien virker å være utenfor rekkevidde for den ambisiøse klubben fra Rogaland.