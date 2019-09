Viking-juniorene møter Rosenborg i NM-semifinale

Viking fikk hjemmekamp og møter Rosenborg på SR-Bank Arena i semifinalen i fotball-NM for juniorer. Odd møter vinneren av Sogndal-Brann i den andre semifinalen.

Under kvartfinalen torsdag sjokkåpnet Lillestrøm hjemme i LSK-hallen med scoring etter bare 45 sekunder og øket ledelsen til 2–0 rett før pause. Da trodde alle Viking-supportere at semifinalen var kjørt.

Viking la om taktikken og satte landslagsspiller og midtstopperkjempe Sebastian Sørlie Henriksen fram som angriper og trykket Lillestrøm tilbake. Det førte til et markert Viking-overtak, og fullt fortjent dyttet Daniel Pollen ballen i mål etter et innøvd frispark-trekk som involverte nettopp Sebastian Sørlie Henriksen.

Sikre straffeskyttere

Ti minutter før full tid driblet Harald Nilsen Tangen seg gjennom og ble felt innenfor 16-meteren og straffe til Viking. Det satte Adrian Bergersen kontant og høyt i mål til 2–2.

Ekstraomgangene på to ganger fem minutter endte målløse. Dermed var det duket for straffespark-konkurranse.

Viking-spillerne Adrian Bergersen, Harald Nilsen Tangen, Jacob Jørgensen, Sebastian Sørlie Henriksen og Jesper Moksnes satte alle sin straffespark sikkert i mål, mens én Lillestrøm-spiller skjøt over.

Trolig hjemmekamp

Dermed er Viking i semifinalen i NM, og det er ikke utenkelig at den spilles på SR-Bank Arena, fordi Viking spilte borte i kvartfinalen.

I de to andre kvartfinalene som ble spilt i går, vant Rosenborg 6–1 over Kristiansund, mens Odd slo Sarpsborg 3–0. Begge hadde altså hjemmekamp. Det styrker Vikings mulighet for hjemmekamp i semifinalen. I den siste kvartfinalen møtes Brann og Sogndal. Den spilles onsdag 25. september klokken 16.00 i Sogndal.

G16-laget til Viking vant tilsvarende oppgjør, også det mot Lillestrøm lørdag, mens J16 slo ut Arna Bjørnar.

Viking-juniorene tapte semifinalen etter straffespark-konkurranse hjemme for Sogndal i fjor.

Vikings lag: Nicolai W. Gundersen - Daniel Pollen, Sebastian Sørlie Henriksen, Henrik Heggheim, William Husebø - Sander Amble Haugen, Harald Nilsen Tangen, Lars Erik Sødal - Kristian Knarvik, Adrian Bergersen, Sondre Auklend.

Benyttede innbyttere: Jacob Jørgensen, Heine Åsen Larsen, Nils Vallotto, Jesper Moksnes, Anders Hiim.