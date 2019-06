Se RBK direkte på Adressa: Derfor ba Horneland Kolstad om hjelp

– Jeg er veldig glad for at de stiller opp, sier trener Eirik Horneland.

Det var RBK-sjefen selv som spurte om Kolstad hadde mulighet til å hjelpe Rosenborg med å «blåse ut rusten» etter den lille fotballferien.

– Det handler om å få i gang det fysiske. Vekke kroppene igjen. Spillerne har vært halvannen uke borte fra fellestreninger og matchtrening, sier Horneland.

Skal jobbe med angrepsrytmen

Kampen ser Adresseavisens abonnenter direkte på adressa.no. Sendingen begynner kl. 17.45.

– Det handler om forberedelse til kampen mot Vålerenga. Om å få løpt på større flater og jobbet med angrepsrytmen. Om å bygge laget videre, sier RBK-treneren.

Kolstad ligger i øyeblikket på andreplass i 3. divisjon, à poeng med Ranheims andrelag, som har én kamp mindre spilt.

Bygge trygghet

Serieleder Ranheim 2 møter for øvrig RBK2 i seriekamp hjemme i fjæra samtidig som treningskampen spilles på Lerkendal. Og det var et poeng for Horneland at kampen spilles inne på selve Lerkendal.

– Den skal spilles på kamparenaen vår. Det handler om å bygge trygghet inne på den arenaen, sier han.