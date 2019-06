Han spiller for bunnlag i norsk 3.-divisjon. I natt møtte han Messi i landskamp: – Nesten så man ikke tror det

Fredag om en uke begynner 2019-utgaven av Copa América, der tolv lag drømmer om å heve trofeet i finalen i Rio 7. juli.

Brasil er vertskap for turneringen, og erkerival Argentina er naturligvis blant lagene som ønsker å klå den femdoble verdensmesteren for trofeet.

I nattens oppkjøringskamp slo Lionel Scalonis menn Nicaragua 5–1 i San Juan.

– Artig for oss

Sentralt på midtbanen til Nicaragua: Renato Punyed, som de siste 18 månedene har spilt i norsk 3.-divisjon. I fjor for Sortland, i år for Nybergsund IL-Trysil.

– Helt sikkert en kjempeopplevelse for han og selvfølgelig artig for os, sier Mr. Nybergsund, tidligere mangeårig hovedtrener og nåværende sportssjef i klubben, Ola Brenden.

– Det er nesten så man ikke forstår det. Det er det som er så gøy med fotball, derfor vi liker det. Det er mulighetenes spill. Man kan spille 3.-divisjon i dag og være en helt annen plass om ett år. En fantastisk historie, både for han og oss som klubb, sier Nybergsund-trener Yngve Sandbuløkken.

Debuterte på landslaget

Han kommuniserte med spilleren sin via melding noen dager før den store kampen.

– Det var selvfølgelig stort for ham, sier Sandubløkken.

Etter klubbens nedrykk i vinter forsvant mange spillere ut døra i klubben. Blant de første Brenden hentet inn, var en løpssterk midtbanespiller fra Latin-Amerika.

3. mars fikk Punyed sin landslagsdebut mot Bolivia og gikk rett inn i kapteinsteamet i et Nybergsund-lag som har vært hardt prøvet denne våren.

Fra «nedrykkskamp» til Messi

Til tross for en god del gode signeringer, har resultatene uteblitt. Nå er laget ett poeng over nedrykksstreken etter åtte kamper. I natt tok derimot Punyed noen timers avbrekk fra «nedrykkskampen» i norsk 3.-divisjon – for å møte verdens beste fotballspiller.

– Han har vært med på utfordringene vi har hatt og får nå spille mot Messi på et fullsatt stadion. I fotball kan det skje mye rart, humrer Brenden.

Marius Schjei Dahl

Argentina stilte også med spillere som Sergio Agüero og Nicolás Otamendi, men det skulle ta 37 minutter før Argentina fikk hull på byllen.

Messi-show

Messi danset seg gjennom Nicaragua-feltet, dro av noen mann, Punyed og resten kom aldri tett nok oppi og Barcelona-stjernen la ballen enkelt til side for keeper Justo Lorente.

Minuttet senere var samme mann fremme på retur etter et skudd fra Aguero.

Juventus-stjerne Paulo Dybala erstattet Messi etter sidebytte, men den ettertraktede 25-åringen fikk bare et kvarter mot Nybergsunds midtbanespiller. Daniel Cadena erstattet Punyed etter en time.

Scoret på overtid

Etter det la Aguero-erstatter Lautaro Martinez på til 3- og 4–0, før Roberto Pereyra scoret argentinernes siste. På overtid fikk Punyeds lag et trøstemål, da Juan Barrera fastsatte sluttresultatet til 5–1 på straffe.

– De fikk et bra trykk på seg, men det var vel som forventet. De sto bra imot, oppsummerer Brenden.

Kampen gikk på nøytral grunn, i San Juan, i den puertoricanske hovedstaden.

Nicaragua skal spille Gold Cup og spiller sin første kamp i turneringen den 16. juni, mot Costa Rica. Deretter venter kamper mot Haiti og Bermuda i jakten på kvartfinaleplass.

PS: For ett år og seks uker siden tapte Renato Punyed og hans Sortland 0–14 borte for Junkeren i 3.-divisjon.