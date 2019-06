Lars Bohinen: − Utrolig at det bare ble 1-0

− Ut fra antallet sjanser, og at flere var av den gedigne sorten, er det helt utrolig at vi bare scoret ett mål. Og det er unødvendig av oss at det ble spennende utover i andre omgang, sa AaFK-trener Lars Bohinen etter at han hadde sett laget sitt vinne 1-0 over Ullensaker/Kisa.