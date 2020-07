Ny podkast: AaFK-spiller forsov seg to timer til trening: – Er du helt idiot?

Sigurd Haugen fikk huden full da han forsov seg til trening.

Kristian Stenerud og Tarjei Omenås sammen med gjestene Sigurd Haugen og Ståle Stålinho Sæthre. Foto: Tarjei Omenås

Sunnmørsposten er endelig tilbake med en ny utgave av podkasten Sunnmørsball. Denne gangen har Kristian Stenerud og Tarjei Omenås fått besøk av AaFK-spillerne Sigurd Haugen og Ståle Stålinho Sæthre.

Vi blir bedre kjent med Haugen, som mener Sæthre har et typisk dra til-tryne, og at han ikke lever opp til Stålinho-navnet. Haugen må også gå gjennom hva som skjedde da han forsov seg to timer til trening i Sogndal. Da var ikke Eirik Bakke nådig i sin kritikk.

– Han lurte på om jeg var helt idiot, sier Haugen og ler.

AaFK-duoen gir oss også et innblikk i hva det prates om i garderoben for tiden.

Hør podkasten her eller i din foretrukne podkastspiller: