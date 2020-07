Union Berlin vil fylle stadion og teste samtlige for korona

Bundesliga-klubben Union Berlin har lagt fram en ambisiøs plan for å få fulle tribuner til høsten. Klubben vil at samtlige tilskuere skal testes for korona.

Tomme tribuner da Union Berlin tok imot Paderborn i juni. Dersom Union får viljen sin, kan stadion fylles opp til høsten. Foto: Kay Nietfeld / AP /NTB scanpix.

NTB-DPA

Den tyske hovedstadsklubben insisterer på at de legger fram planen etter press fra sine supportere. Målet er at det skal bli mulig å fylle hele stadion, som tar 22.012 tilskuere, når serien starter igjen til høsten.

– Folk trygler oss hver dag om å sørge for at de kan komme tilbake. Vi vil jobbe med det. Dette er bakgrunnen for planen vår, sier klubbens talsmann, Christian Arbeit, til RBB.

Både tilskuerne og ansatte vil bli testet etter klubbens plan. Det betyr over 20.000 korona-tester per kamp. Klubben jobber med potensielle partnere, og vil også være avhengig av at helsemyndighetene i Berlin vender tommelen opp. Foreløpig er massesamlinger forbudt i den tyske hovedstaden fram til 24. oktober.

– Man vil slippe inn dersom man har billett og en negativ prøve som ikke er eldre enn 24 timer gammel når vi stenger dørene etter kamp, sier Arbeit.

Norske Julian Ryerson spiller i klubben. Bundesliga starter neste sesong 18. september.