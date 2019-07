For mange ble den årlige svømmekonkurransen i Oslofjorden en dramatisk opplevelse. Kun 51 av 150 startende fullførte den knalltøffe strekningen på ti kilometer.

Flere kom ut av kurs på grunn av vind og sterk strøm. Etterpå ble arrangøren beskyldt for å ha hatt et for dårlig sikkerhetsopplegg under arrangementet.

Knut Ivan Rasmussen fra Narvik er en av Norges beste svømmere i åpen sjø. Han er oppgitt over den harde kritikken som kom etter årets klassiske distanse mellom Horten og Moss 7. juli.

Privat

– Jeg tenker at det blir litt rart å kritisere hvis du åpenbart ikke er forberedt. Basseng og åpent hav er to forskjellige ting. Folk må tenke seg om to ganger, forstå hva open water-svømming er og hva det krever. Mange fikk «bakoversveis» av hvordan det var, sier Rasmussen, som har vunnet konkurransen seks av seks ganger.

– Dette er en ekstremkonkurranse, og den er ment å være ekstrem. Der må du forvente at det er strøm. Det var det nå også, men den var ikke ekstrem, sier han videre.

Rutinert triatlonutøver tatt av strømmen

Han føler ikke at årets forhold var ille, men skjønner at det blir trøbbel for uerfarne deltagere.

– Det var fullt mulig å takle forholdene hvis man visste hva man drev med. At da tydeligvis så mange hadde problemer, er ikke nødvendigvis et tegn på at forholdene var uforsvarlige.

Den rutinerte triatlonutøveren Ann-Kristin Lien fra Stjørdal var blant dem som ble tatt av strømmen. Hun sitter igjen med helt andre inntrykk enn Rasmussen.

– 2/3 av feltet klarte det ikke. Jeg har aldri vært borti så mange som ikke klarer å fullføre. Det er et hinsides antall, sier Lien og fortsetter:

– Jeg har lang erfaring med å svømme i åpent vann, og jeg har vært med i mange tøffe konkurranser. Jeg var sikker på at jeg var i god svømmeform og ville klare distansen.

FRANK SKAUFEL

Lien mener to av tingene som ble lovet på et forberedelsesmøte kvelden før konkurransen ikke ble innfridd. Det første var at det skulle være nok båter til å ta seg av alle. Det andre var at en GPS-sender skulle føre til tett oppfølging av alle, slik at man først kunne få en advarsel hvis man havnet ut av kurs, før man kunne bli plukket opp hvis man var helt ute av det.

– Livredd

Triatlonutøveren ble ikke hentet opp før hun nesten fikk et ublidt møte med Bastøy-fergen.

– Da jeg innså at den var på kurs rett mot meg, så tutet den, og da ble jeg helt livredd. Jeg kom med et dødsbrøl som jeg ikke visste at jeg hadde, forteller hun.

Lien ble plukket opp av en privat følgebåt som egentlig fulgte en annen svømmer, men som så seg nødt til å snu for å plukke opp folk av vannet.

– Jeg var utpå der selv. Når folk begynner å bruke ordet «redning» og «tatt opp av vannet», så er det litt annerledes enn det vi opplevde. Vi plukket ut folk når de ikke greide «cuten», sier arrangør Tom Remman.

Skjermdump

Han mener også det er naturlig at båtene ikke kunne være overalt.

– Vi disponerer alle følgebåter over et stort område. Det er omtrent ti kvadratkilometer, så det er klart at vi må være mange steder og bidra der vi kan. Vi kan ikke teppelegge Oslofjorden med 200 båter. Det får vi ikke lov til. Gjennom et helt år vet svømmerne hva de signerer seg på. Det er klart og tydelig dokumentert hva de skal begi seg utpå, sier Remman.

– Når man stiller opp i Norges største open water-konkurranse og i den klassiske distansen, hadde vi regnet med at man hadde trent litt på forhånd og vært klar. Vi synes det er leit å få slike tilbakemeldinger.

Vil stille strengere krav

I likhet med Rasmussen mener Remman at de dårlige opplevelsene med årets konkurranse handlet om manglende ferdigheter og forberedelser.

– Det er ingen søndagstur. Vi tar selvfølgelig kritikk på at vi må jobbe med svømmerne som melder seg på, sier Remman.

– Men når man aldri har svømt ute i åpen sjø, skulle de heller aldri ha meldt seg på. Dette er ikke som å sykle Lillehammer til Oslo. Noe magemål må man også ha selv. Vi er lei oss for at vi ikke klarte å luke ut de svømmerne. De hadde aldri, selv på blikkstille vann, kommet seg over, fortsetter han.

Neste år vil det ifølge Remman stilles strengere krav til hvem som kan delta.

– Vi jobber nå med å utarbeide kvalifikasjonskrav som man neste år må sende inn for å få lov til å stille, sier Remman, før han avslutter:

– Vi er lei oss for at folk hadde en dårlig oppfattelse av opplegget. Vi kommer til å forbedre oss betraktelig på å styre forventninger neste år.