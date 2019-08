Aidan Barlow skal ha nummer 20 på TIL-drakten: – Ole Gunnar anbefalte meg å dra hit

Manchester United-manageren og den tidligere TIL-treneren Dempsey har selsvagt meget god kjennskap til både Barlow og Eliteserien.

– Det er flott mulighet for meg og jeg gleder meg til å komme i gang. Det er noe helt annerledes for meg og jeg er sikker på at jeg kommer til å vokse både som spiller og person, sier 19-åringen, som både kan spille på kant og sentral, offensiv midtbane.

– Jeg vet at det er bra nivå på norsk fotball for jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey og så har sjefen min, Ole Gunnar Solskjær, anbefalt dette. Så det blir en flott utfordring for meg og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, legger han til.

– Hva sa Ole til deg?

– Ole ga meg råd om stedet og klubben. Mark Dempesey ga meg også råd. Han har jo jobbet her tidligere. Vi snakket om hvordan det ville være å komme hit, sier Barlow til iTromsø.

Aidan Barlow har fått drakt nummer 20 i TIL - akkurat det samme som Ole Gunnar Solskjær hadde i Manchester United.

– Har du draktnummer 20 her på grunn av Solskjær?

– Kanskje. Jeg har valgt dette nummeret, det er ikke noe histore bak.

– Selvsagt vet jeg at det er et ikonisk nummer, sier Barlow med et smil.

Svein-Morten Johansen svarer bekreftende på at TIL har fått låne Barlow billig.

– Ja. Dette er en kjempekonfidensiell avtale, men det er klart at vi hadde ikke kunne gjort dette hvis det ikke hadde vært en kjempegod avtale for oss, sier TILs sportssjef.

Audun Braastad / NTB scanpix

iTromsø er til stede på pressekonferansen og oppdaterer direkte derfra i denne saken.