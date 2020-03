Sandnes Ulf permitterer åtte ansatte

Krisetider i Fotball-Norge.

Sandnes Ulf-leder Tom Rune Espedal opplever tunge tider. Foto: Pål Christensen

I en pressemelding tirsdag kveld, signert daglig leder Tom Rune Espedal og styreleder Terje Hoper i fellesskap, informerer 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf at tilsammen åtte personer i administrasjonen, kommersiell avdeling og utiklingsavdelingen har mottatt permitteringsvarsel.

Bakgrunnen er de store økonomiske tapene klubben opplever som følge av stans i all aktivitet på grunn av virusutbruddet som også lammer resten av samfunnet.

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball vil i løpet av kort tid ta en avgjørelse på om også spillere skal bli permittert, heter det i pressemeldingen.

– Vi har jobbet med ulike tiltak siden onsdag i forrige uke, og når vi nå har kommet til dette punktet, har vi snudd hver stein. Vi har i dag gått til det steget og måtte sende permitteringsvarsel til åtte personer i organisasjonen. Permitteringsvarsel er sendt til klubbens administrasjon, kommersiell avdeling og utviklingsavdelingen. Dette er ikke en enkel beslutning, men tvingende nødvendig for å sikre driften. Vi vet alle dette er midlertidig, og vi skal ha våre ansatte tilbake, sier Espedal.

– Klubben er glad for tiltakene fra staten som sikrer full lønn i 20 dager for de ansatte, det gir trygghet i den usikre perioden vi akkurat er i. Vi holder tett dialog med NFF og Norsk toppfotball. Nå er vår bønn at regjeringen strekker ut en hjelpende hånd til idretten og frivilligheten. Vi håper derfor at det kommer nye tiltak fra staten som gjør at mindreinntekter blir kompensert til alle idrettslag som sliter i dagens situasjon.

