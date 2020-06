Eliteserien direkte: Strømsgodset utlignet mot Start

Start vil vel være minst fornøyd med uavgjort. Hadde nok muligheter til å vinne, og ledet jo 2-1 til under ti minutter gjenstod av ordinær tid. Godset var bare gode i små perioder, men det holdt til poeng i kveld. Da takker vi for oss. Fortsatt god kveld!

Under to minutter igjen.

HERMAN'S THE MAN! Mawa drar av Eirik Wichne. To ganger. Legger flatt inn til Salvesen som treffer feil. Men forsøket blir til en perfekt pasning til Stengel som setter inn 2-2!

Skålevik er på 30 meter, men har tre Godset-spillere rundt seg. Det blir for mye for Start-spissen.

Moen blåser tidlig. Aremu dyttes over ende, og det blåser dommeren for. Starts ball.

Kabran vil ha straffe, for hands. Dommer Moen må holde foredrag for spillerne om nye regler. Moen er uenig med Kabran, og da blir det ikke noe straffespark.

Bergan nikker utover. Faren over for Start.

Tokstad er over på høyre. Jobber frem en corner for drammenserne.

NESTEN FOR GODSET! Jack med et presset skudd fra 20 meter, men Wichne går ut i full strekk og får reddet!

Wichne-tvillingene Amund og Eirik spiller obligatorisk kamp sammen for første gang på seks år. I 2014 var de sammen i Mandalskameratene. Amund er foretrukket fremfor Jonas Deumeland i dag, mens Eirik har ristet av seg kneskaden han fikk for en uke siden. Amund er forresten dagens Start-kaptein.

