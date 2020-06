Børven har signert for Rosenborg

Avtalen gjelder fra 1. august. Samtidig jobbes det med å få i stand en overgang tidligere.

Klar fra 1. august - og i to og et halvt år framover: Torgeir Børven. Foto: Jan Kåre Ness

Tirsdag meldte Adresseavisen og Varden at Torgeir Børven har sagt ja til RBK, med virketid fra 1. august.

Og at RBK jobber med å få i land en overgang innen den tid - helst så kjapt som mulig.

Fakta Fakta om Torgeir Børven * Født: 3. desember 1991 (28 år) i Øystese * Høyde: 185 cm * Klubber: Rosenborg (2020-), Odd (2009-12 og 2018-20), Brann (2016-18), Twente (2013-17), Vålerenga (2012-13). * Toppscorer i Eliteserien 2019 med 21 mål. * Aktuell: Forlater Odd til fordel for RBK når kontrakten hans går ut 31. juli. Les mer

– Veldig glad

Onsdag ettermiddag melder RBK på sine hjemmesider at Børven har signert en avtale på to og et halvt år - fra 1. august.

- Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen, og da var det egentlig ingen tvil, sier Børven til RBK.no.

Slik Adresseavisen forstår, jobbes det fremdeles hardt med å få landet en avtale før 1. august. Da må RBK betale Odd en kompensasjon.

I dette puslespillet kan også Erik Botheim være en brikke.

21 mål

Børven er 28 år, og ble i 2019 toppscorer i Eliteserien med 21 mål. Han scoret også i seriepremieren, da Odd tapte 1–2 hjemme for Sandefjord.

Spissen tror han vil passe i RBK:

– Det har vært mye prat og spekulasjoner, men kjente med en gang at jeg hadde lyst til dette. Jeg tror jeg kan passe godt inn i måten Rosenborg spiller på, sier han.

Helland: - En målscorer

Etter 0–0-kampen mot Kristiansund ble flere av RBK-erne spurt om Børvens Rosenborg-ja. Dette sa spissrival Dino Islamovic:

– Han er velkommen. Jeg vet ikke hva jeg skal si mer. Jeg må bare akseptere det.

Pål-André Helland sa følgende:

– Vi trenger spisser. Erik Botheim er veldig talentfull, men har ikke slått helt gjennom på dette nivået. Både jeg og Samuel Adegbenro kan spille spiss, men jeg er usikker på om vi det i 4–3–3. Kanskje har det vært litt tynt på topp.

– Torgeir Børven er en målscorer. Han er en litt annen type spiller enn Dino. Islamovic er mer en targetspiss med bra touch.